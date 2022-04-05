嘉義市消防局為國中生開辦急救技能研習訓練。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市開辦公立國中1年級學生「CPR＋AED研習及認證訓練」課，通過檢測即發給合格證卡，效期2年，由消防局安排救護教官到8所國中講解，現場有嘉義市鳳凰志工當助教示範操作，預估有1955人次受訓。

市消防局緊急救護科長陳建志指出，市消防局推動國中新生CPR與AED研習及認證訓練，今年是第15年，已有4萬3351人次取得合格認證，今年3月16日至4月28日繼續對全市8所國中1年級學生開辦17場次，測驗合格後發給合格學習卡。

這張合格學習卡有效期2年，主要是希望鼓勵學子持續精進新的急救技巧，因為急救技術會不斷有新方法，學子或一般民眾若能與時俱進升級，對救人及自救都好。

陳建志指出，去年11月間就有1名國小小朋友由於在學校上過急救訓練課程，因而當爸爸突然間倒臥在家裡，媽媽驚慌失措之際，小朋友機警打119求救，並不斷安撫媽媽「冷靜」，讓媽媽用119線上指導CPR急救爸爸，救護車同步出發救援，及時送醫搶救回爸爸的命，如今一家人生活美滿。

市消防局表示，此次課程內容是新版CRP如何執行、輔助電擊AED操作，包括心肺復甦術、哈姆立克急救法及自動體外心臟去顫器等急救技能操作演練，安排模型訓練操作及技術測驗等項目，讓救命技能從校園扎根，以期建構城市的急救網。

此外，公司行號或民眾也可以揪團報名參加市消防局舉辦的「急救小學堂」，年滿15歲、5人以上就開班，全程免費。