隨著氣溫越來越暖，業者紛推新款冰品與飲品吸引民眾掏出荷包。去年桂冠首度跨足冰品市場，推出「桂冠冰菓室」一系列風味冰品，掀起話題，今年「桂冠冰菓室」為了滿足消費者期待特別選用芝麻湯圓、花生湯圓的風味做轉換，於春季率先推出代表福氣滿滿的甜點「冰淇淋大福」，彷彿湯圓冰著吃也好吃的口感，緊接著在夏天來臨之際也上市「極濃芝麻冰淇淋」、「極濃花生冰淇淋」及深受國人喜愛的港式甜點風味「楊枝甘露冰淇淋」。

今年改款新推出的三款冰淇淋，「極濃芝麻冰淇淋」選用特級黑芝麻仁，以低溫研磨技術完整釋放芝麻香氣，並以濃厚芝麻奶冰為基底，讓每口充滿芝麻香氣。「極濃花生冰淇淋」採用台灣九號花生製成的花生醬，以醇厚花生奶冰為基底，加上焙炒花生，讓每一口都充滿濃郁花生香。而芝麻、花生冰淇淋的的極濃風味均不添加香料，希望讓大家享受天然食材的風味。

「楊枝甘露冰淇淋」嚴選港式甜品風味，特選香氣十足的愛文芒果，以清爽的芒果奶冰為基底，並融入紅柚果肉與淡淡椰奶香氣做提味，一入口就有滿滿的芒果香，酸甜消暑不膩口。

三款冰淇淋特別加上QQ白玉，彷彿在冰淇淋裡吃到湯圓Q彈的外皮，增添了整杯冰淇淋的咀嚼口感，讓您好吃又滿足。桂冠電商平台也釋出優惠，即日起至12日，三款冰淇淋買6送3，另推出５款組合提供挑選，期間購買其他商品，輸入折扣碼「MYLA00008」整筆訂單享８折優惠。