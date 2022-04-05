關西營區確診案。(衛生局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣5日新增確診個案在新竹縣關西營區的阿兵哥，新竹縣衛生局表示，4日晚間接獲彰化縣衛生局通知後，同步通知軍醫局介入營區疫情調查，5日疫調後匡列同寢室、同餐廳、同訓練及同車，初步匡列居家隔離158人，自主健康管理9人，目前衛生局持續掌握疫調中。