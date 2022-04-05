關西營區累計3染疫 2阿兵哥Ct值低 搭返鄉專車回彰化確診 17:592022/04/05 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關西營區2名阿兵哥今天確診，清明連假曾一同搭返鄉專車南下。（圖／翻攝Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關西營區確診案。(衛生局提供／吳建輝彰化傳真) 彰化縣5日新增確診個案在新竹縣關西營區的阿兵哥，新竹縣衛生局表示，4日晚間接獲彰化縣衛生局通知後，同步通知軍醫局介入營區疫情調查，5日疫調後匡列同寢室、同餐廳、同訓練及同車，初步匡列居家隔離158人，自主健康管理9人，目前衛生局持續掌握疫調中。 無懼疫情飆破百例 台南連假4天觀光潮成長2成 桃園＋11 聯邦銀內壢分行爆群聚 累計7染疫 #新冠肺炎 #台灣 #關西營區 #阿兵哥 #彰化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣仁慈醫院群聚擴大 今暴增13例 累計28人染疫 14:212022/04/05 生活 7旬老翁困山區2天 穿雨衣撐傘微笑獲救 山友吃驚：體質超強 08:002022/04/05 社會 上海持續封控 華航、長榮調整部分往返航班 09:262022/04/05 兩岸 宜蘭清水地熱公園爆確診足跡 明緊急休園清消 17:132022/04/05 生活 台東今＋1 居隔陰轉陽 關山國小明預防性停課 11:292022/04/05 生活 宜蘭增3確診Ct值曝光 桃園舞蹈班傳播鏈持續燒 15:572022/04/05 生活 桃園再增1學生確診 草漯國中急宣布停課7天 18:402022/04/05 生活 基隆＋33公布足跡 去過信義市場、郵局、報關行 16:442022/04/05 生活 花蓮暴增10例 3人返鄉掃墓確診 海量足跡又見慈濟大學 16:112022/04/05 生活 輕症在家隔離何時上路 陳時中揭啟動時機 14:412022/04/05 生活 關西營區2確診阿兵哥搭返鄉專車 Ct值曝光 彰化縣府超怕 15:462022/04/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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