高雄慈善家孫先生延續去年舉辦育幼院耶誕餐會，今年4月4日兒童節當天，更特別邀請家扶中心百位孩童及家長齊聚一堂，一起到高雄萬豪酒店享用美食、參與魔術表演。（柯宗緯攝）

高雄慈善家孫先生（右三）與妻女一同響應公益活動。（柯宗緯攝）

高雄慈善家孫先生延續去年舉辦育幼院耶誕餐會，今年4月4日兒童節當天，更特別邀請南高雄家扶中心百位孩童及家長齊聚一堂，一起到高雄萬豪酒店享用美食、參與魔術表演，讓大家「童」歡過節。

活動發起人孫先生多年來默默投入孩童、流浪動物等公益活動，有感於近年受疫情影響，公益捐款及活動減少，因此自去年聖誕節起，邀請育幼院近百名師生共同歡慶佳節，並期許能透過活動將愛延續。

今年兒童節，孫先生邀請南高雄家扶中心百位孩童與其家人到高雄萬豪酒店品嘗佳餚，並邀請大、小朋友都喜歡的魔術師馬丁哥哥，帶來精彩魔術表演與教學，除此之外更將在現場製作造型氣球，並贈送魔術道具，讓小朋友活動後可以將快樂帶回家，與家人、朋友「同樂」與「童樂」。

孫先生表示，退休後一直希望能在有限的能力中回饋社會，而孩童是社會未來的基石與希望，因此期盼社會上所有的孩子都能被善待，擁有開心快樂的童年。

高雄萬豪酒店總經理韓喬慶表示，孫先生是萬豪酒店的貴賓，一直以來熱心公益，去年酒店有幸參與育幼院耶誕節餐會，今年兒童節更是義不容辭。