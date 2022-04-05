新任女祭司王麗芬（右一）在多位「先生媽」陪同下在Lalu島上舉行女祭司新立祭Pashiraq祭儀，左四為2017年的入門上任的女祭司郭素秋。（協會提供／謝瓊雲南投傳真）

睽違5年，南投縣魚池鄉邵族文化協會5日一早舉辦女祭司新立祭Pashiraq，祭儀順利圓滿完成，日月潭水域提前在上午9點解除禁航；新任女祭司漢名王麗芬，在Lalu拉魯島接受最高祖靈的允可後，正式入門成為邵族的Shinshii女祭司（又稱先生媽）。

1975年出生的王麗芬，原本就是邵族杵音班成員及種子教師，繼承夫家姓氏族名，邵族名為Dalum Lhkatanamarutaw；其夫婿為邵族語傳習師高榮輝Hudun Lhkatanamarutaw。夫妻倆曾在921地震後隔年「2000年邵族Lus'an祖靈祭」擔任Pariqaz主祭；當時邵族伊達邵組合屋社區才剛建好，為當時尚未正名之邵族，吹響文化復興號角。

協會表示，Pashiraq祭儀全程感謝各界大力配合，包容尊重多元文化，9時就圓滿完成，隨即通報解除禁航，未對連假期間經營遊船的商家造成太大影響。

南投縣原住民族行政局表示，邵族有祭拜「Lus'an祖靈籃」的祖靈信仰傳統，舉凡家中各種大事，都必須請女祭司（先生媽）向祖靈報告祝禱。

新任女祭司王麗芬戴上頭巾，由多位「先生媽」陪同，在Lalu島上與祖靈對話。（協會提供／謝瓊雲南投傳真）

邵族在Lalu島上舉行女祭司新立祭Pashiraq，祭儀順利圓滿完成，漢名王麗芬的新任女祭司正式入門。（協會提供／謝瓊雲南投傳真）

不同於其他族多為世襲的男性祭司，邵族向來完全由女性專業祭司做為族人與祖靈間的重要媒介，負責服侍最高祖靈和氏族祖靈，主導各項傳統歲時祭典與其他儀式，是邵族社會中文化和母語最重要的傳承者。

這個終身為族人奉獻的工作，必需符合結婚生子、擔任過祖靈祭之主祭者、丈夫健在並有子嗣等條件，才能發願、通過拉魯島最高祖靈認可儀式，成為女祭司。

邵族目前有6位女祭司，過去曾在2008年、2017年舉行過Pashiraq，邵族人認為最高祖靈住在Lalu島上的茄苳樹，農曆3月5日當天，族人需自伊達邵部落駕獨木舟或舢舨小船，陪同新任女祭司前往邵族祖靈聖地「Lalu拉魯島」求巫。為避免船隻航行影響祭儀進行，事前協會曾向日月潭國家風景區管理處申請使用日月潭水域，進行邵族重要民俗儀式，在上午8時至11時之間禁航。