新華社旗下時政平台《半月談》微信公號5日報導，又是一年清明，「高價墓地」等話題再次引起關注和討論。近些年，一些地方墓地價格一路高漲，甚至一墓難求，北京不少陵園墓地價格達到了20萬（人民幣，下同，約合新台幣87萬元）以上，上海一陵園最低報價11萬元，上不封頂。更有陵園價格年均上漲幅度達到25％以上。

除了「高價墓地」，近年層出不窮的「花式祭品」也受關注。疫情發生以來，更有商家把「創意」的腦筋動到了防疫物品上，出現了紙紮防禦用品口罩、疫苗等荒唐的產品，讓人瞠目結舌。

不到1平米墓地，價格卻高達幾萬、幾十萬、甚至上百萬不等……墓地價格不斷高漲，讓很多人難以負擔。「高價墓地」現象日益成為人們關注的民生問題，墓地價格為何越來越高？土地資源稀少，墓地市場供給不足，民間傳統的喪葬觀念，以及部分經營性公墓盲目開發高檔、豪華墓穴等情況，都是「高價墓地」的背後推手。

今年「兩會」期間，全國人大代表崔建梅就建議「清理天價墓地，全面取消經營性公墓」。殯葬改革是民生大事，「高價墓地」頻現關乎人民群眾能否逝有所安。遏制「高價墓地」需要多方共同努力，不斷完善《殯葬管理條例》，大力發展公益性墓地，從制度上予以保障更是值得更多關注和思考。

每逢清明，各種祭品開始銷售，除傳統的「金元寶」「紙錢」外，還出現了「冰箱」「電腦」「汽車」等現代生活用品，甚至「名包」「名酒」「豪宅」也是「應有盡有」。一些商家利用祭拜需求和思念之情大肆發展「白色經濟」。疫情發生以來，更有商家把「創意」的腦筋動到了防疫物品上，出現了紙紮防禦用品口罩、疫苗等荒唐的產品，讓人瞠目結舌。

這種片面追求獵奇、博人眼球的行為，無疑是對清明祭拜傳統的惡意消費。從古至今，清明的核心都是祭奠逝者、緬懷先人、寄託哀思，隨著文明的進步和發展，大陸不斷在推進綠色、文明的殯葬新風尚，讓清明回歸到慎終追遠的本質。