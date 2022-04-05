提到日本漫畫的經典之作，粉絲們絕對不會錯過人氣指數爆高的「航海王」！引領氣泡水潮流風格的「Ocean Bomb」今年春天推出全新「Ocean Bomb航海王氣泡水」系列飲品，首波即有魯夫、娜美、索隆與香吉士4位主角團隊登場。不僅設計打破以往風格、突顯角色特徵，同時還有乳酸、芒果、蜂蜜檸檬與熱帶水果不同新風味，要讓航海王的粉絲們享受大海冒險般的沁涼魅力。

自1997年連載至今的「航海王」，是陪伴許多讀者成長的熱血漫畫，並衍生出動畫、電影、電動遊戲等一系列作品，粉絲遍及全世界；每逢航海王聯名產品上市，總會引發粉絲們的熱烈討論與瘋狂搶購，人氣至今仍居高不下。不斷在瓶身包裝推陳出新的「Ocean Bomb」，繼推出七龍珠、超人力霸王、美少女戰士等多款動漫包裝氣泡水系列後，本次全新推出「Ocean Bomb航海王氣泡水」系列，滿足廣大海賊粉的喜好。

跟以往可愛的設計風格截然不同，「Ocean Bomb航海王氣泡水」系列採用鋁罐的金屬原色作為背景，突顯人物主角的精緻輪廓；簡約的單色系設計，令航海王氣泡水更具未來時尚感，拿在手中絕對是最吸睛的潮流打卡配件。在瓶身背面，特別加入每個人物的代表符號，搭配上眼部特寫作為細節，經典又耐看。

「Ocean Bomb航海王氣泡水」首波共推出4款新口味與角色封面，分別為魯夫、娜美、索隆與香吉士。「乳酸風味氣泡水」以紅色系的魯夫為主視覺，具有酸酸甜甜又開胃的清涼風味；「芒果風味氣泡水」選擇橘色系的娜美為主角，藉由芒果鮮明的酸甜果香，陪伴粉絲們度過豔夏。「蜂蜜檸檬風味氣泡水」印有綠色系的索隆，俐落舒暢的酸爽感，就如同索隆的精湛刀術一般，輕鬆打破夏日的悶熱。至於藍色的香吉士則是搭配「熱帶水果風味氣泡水」，同時集結芒果、柳橙、百香果的豐富香氣，就像香吉士的廚藝一樣，帶來滿滿的幸福享受。Ocean Bomb航海王氣泡水將於各大量販超市、官網、電商平台陸續開賣，每罐售價39元。