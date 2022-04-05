1名工人上月帶新人做鐵皮屋拆除作業，由他操作乙炔切割器、新人搬物，某日他短暫離開如廁，對方竟拿切割器「朝自己臉部對準」，當時嘴裡還叼菸，而強大高溫火柱當場射出將新人燒毀容、送醫急救後失明；新人母親痛罵「我兒子才25歲，是個孩子」，法院後續判該工人無須賠償，但文章真實性讓不少網友質疑。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他上月帶著1名新人拆除鐵皮屋，需用到乙炔切割，而新人的工作只要用水將切下物品降溫後搬走，日前他工作到一半如廁離開，將切割器關掉後交代對方不要碰，沒想到之後就聽到淒慘叫聲，「新人頭髮著火，臉部嚴重燒傷，潑水滅火後送醫院」。

工人短暫離開如廁，對方竟拿切割器「朝自己臉部對準」，當時嘴裡還叼菸，而強大高溫火柱當場射出將新人燒毀容、送醫急救後失明。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說，他事後調閱監視器，發現該名新人當時嘴裡叼根菸，竟拿乙炔切割器的噴嘴朝自己的臉作勢點菸，後來疑似誤觸點火旋鈕，驚人火焰就從噴嘴裡射出，送醫後臉部嚴重燒傷毀容、雙眼失明；傷者的母親事後到醫院大罵原PO「我兒子才25歲，只是個孩子」。

該網有說後續開庭，法院認為他有乙炔切割執照，且現場有人能作證他曾對傷者說「我去上個廁所，這東西不要碰，不要摸，很危險」，且在事前的工具箱安全會議曾提到動火作業工具需有執照員工才能使用，對方也有簽名同意，最後法院判他免賠償，傷者母親不滿此判決；不過不少網友認為事發到法院判決僅1個月，正常司法流程不會這麼快，質疑原PO文章真實性。