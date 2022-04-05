殲-11機。空軍提供

根據空軍發布西南空域動態，共機今有4架殲-11機，侵擾西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。昨天則有1架運-8電偵機飛西南空域。

根據國防部統計，去年共機擾台已逾約960架次。根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。