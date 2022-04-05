學生體驗手作交趾陶工藝。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市文化局推展交趾陶藝術在校園札根，4月起交趾陶藝師進駐14所國小、國中及高中學校，首堂推廣課程由博物館志工打頭陣，介紹交趾陶工藝的專業知識，並搭配互動遊戲，讓學生對交趾陶產生興趣。

嘉義市文化局表示，嘉義市博物館志工帶領學生參觀交趾陶館，認識交趾陶工藝，讓學生有初步的興趣，接著上實作課程，則由侯吉村、林維厚、吳世傑、謝偉奇及吳曉芸等5位長期在地創作的交趾陶藝師到校園帶領學生學習。

學生可以跟著藝師們學習體驗交趾陶的捏塑、修飾、上釉等3階段手作工序，對交趾陶藝有更深一層的認識，也能感受到藝師們對交趾陶藝的傳統堅持與創新巧思。

學生在學習過程中可以完成一件自己親手做的交趾陶作品，也有機會能參加市府舉辦的全國交趾陶工藝競賽活動，參賽得獎作品也能在於嘉義市立博物館展出，讓學生有參與感、成就感及光榮感，以鼓勵學生傳承交趾陶藝術。

市文化局表示，交趾陶是嘉義獨有的傳統民間工藝文化，早期用於傳統建築，隨著藝師們不斷推陳出新，已發展為生活藝品，而嘉義市博物館裡更有全台唯一的「交趾陶館」。

交趾陶館是博物館中的重要城市特色工藝館，以「建築上搬戲─來聽廟尪仔講古」為主題展示，用有趣的手法、互動的形式，有可親近性來貼近參觀者，吸引目光，以期更多人交趾陶藝術。