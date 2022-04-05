烏克蘭海軍摧毀停泊在伯德揚斯克（Berdyansk）港的俄羅斯軍艦

俄軍原本有機會切斷烏克蘭的海上通道，但卻搞砸了。無論戰爭何時結束，烏克蘭還是能進行海上貿易，並有機會重建經濟。

據《富比士》（Forbes）雜誌網4日報導，在俄羅斯2014年併吞克里米亞前，烏克蘭就有好幾個戰略港口。從東到西，亞速海（Sea of Azov）岸上有馬立波（Mariupol）和伯德揚斯克（Berdyansk）港，而克里米亞半島的黑海沿岸有塞凡堡（Sevastopol），至於黑海邊則有尼古拉耶夫（Mykolaiv），刻松（Kherson）與敖德薩（Odessa）。而在俄烏大戰前，烏克蘭有3/4的海上貿易都經由敖德薩進行。

Russia had a chance to cut off Ukraine from the sea. It blew it. Now it’s highly likely, however and whenever the current war ends, that Ukraine still will have access to sea trade—and an opportunity to rebuild its economy. https://t.co/SqlADrtUys — Forbes (@Forbes) April 5, 2022

A cloud of smoke covered part of Odesa, Ukraine’s largest port where it’s navy is headquartered. At least two explosions were heard from the city.



Ukraine authorities said Odesa had been targeted with a missile strike by Russia https://t.co/xR3mpJlHAp pic.twitter.com/6jVTWOlZBw — Bloomberg TV (@BloombergTV) April 4, 2022

俄羅斯在2014年初非法吞併克里米亞，並攻擊烏東後，便奪取了塞凡堡。而今年2月23日晚俄羅斯擴大對烏戰爭後，又迅速占領，或是封鎖了好幾座烏克蘭港口。俄軍占領了伯德揚斯克和刻松，並圍攻馬立波。儘管烏克蘭部隊不斷擊退俄軍，但黑海艦隊（Black Sea Fleet）仍封鎖了尼古拉耶夫。

不過，儘管烏克蘭仍徹底控制敖德薩，但由於黑海艦隊就在附近，因此不可正常進行海上貿易。可是話說回來，俄羅斯幾乎不可能占領敖德薩，把烏克蘭變成內陸國。

英國國防部3日說，俄羅斯海軍仍在遠處封鎖烏克蘭黑海和亞速海岸，以阻止基輔靠海路獲得補給。「俄羅斯仍保有兩棲登陸的能力，」它說，「但由於烏軍有備而來，這類軍事行動的風險很可能會愈來愈高。」

儘管如此，英國和其他國家不願冒險，上周四已承諾，要提供烏克蘭海防武器與其他軍備。要是這些諾言實現，那俄軍成功占領敖德薩的機率，將從接近零降到更低。其實原本俄軍攻佔敖德薩並非不可能，從去年春天莫斯科沿著烏克蘭邊境，部署20萬大軍起，就可以選擇達成有限的軍事目標。

它原本可以從俄羅斯，克里米亞和摩爾多瓦的外聶斯特（Transnistria）區派兵，集中火力，攻打烏克蘭沿岸，從三面壓制烏克蘭的海防。而黑海艦隊在其他艦隊的增援下，大可以讓12艘大型登陸艦接近任何一座烏克蘭港口，進行兩棲登陸，執行可能成功的沿岸攻打戰略。

但克宮在攻擊烏克蘭東部和南部的同時，卻又以基輔及政權更替為目標。近幾星期以來，莫斯科所策劃的基輔棋局慘敗。俄軍在折損數以千計軍車，成千上萬部隊死傷後，部分軍隊已從基輔郊區撤回俄羅斯和白俄羅斯，而戰鬥仍在烏克蘭東方和南方持續。雖然俄軍仍控制伯德揚斯克和刻松，但已喪失從陸路威脅敖德薩的人力和動能。

理論上，俄軍仍能從海路發動攻擊，但風險極高。就算有巡洋艦，護衛艦和巡防艦保護，兩棲艦仍很容易遭攻擊。3月24日那天，「薩拉托夫」號（Saratov）短吻鱷級（Alligator-class）大型登陸艦就在伯德揚斯克遇襲爆炸，陷入火海，並迅速沉沒。

無論如何，這更凸顯了俄軍攻擊敖德薩可能面臨的危險。英國國防部說，「薩拉托夫」號被炸毀，很可能損及俄羅斯海軍未來靠近烏克蘭沿岸，展開軍事行動的信心。

要是俄軍無法從陸路進攻敖德薩，又不願冒險從海路進攻，在最糟的狀況下，就只能發射幾枚火箭彈，攻擊這戰略港口。當然，這也正是俄軍目前所在做的。不過，就俄方想把烏克蘭變成內陸國這點來說，那些火箭彈所證明的，其實是在承認戰敗。