俄軍原本有機會切斷烏克蘭的海上通道，但卻搞砸了。無論戰爭何時結束，烏克蘭還是能進行海上貿易，並有機會重建經濟。
據《富比士》（Forbes）雜誌網4日報導，在俄羅斯2014年併吞克里米亞前，烏克蘭就有好幾個戰略港口。從東到西，亞速海（Sea of Azov）岸上有馬立波（Mariupol）和伯德揚斯克（Berdyansk）港，而克里米亞半島的黑海沿岸有塞凡堡（Sevastopol），至於黑海邊則有尼古拉耶夫（Mykolaiv），刻松（Kherson）與敖德薩（Odessa）。而在俄烏大戰前，烏克蘭有3/4的海上貿易都經由敖德薩進行。
俄羅斯在2014年初非法吞併克里米亞，並攻擊烏東後，便奪取了塞凡堡。而今年2月23日晚俄羅斯擴大對烏戰爭後，又迅速占領，或是封鎖了好幾座烏克蘭港口。俄軍占領了伯德揚斯克和刻松，並圍攻馬立波。儘管烏克蘭部隊不斷擊退俄軍，但黑海艦隊（Black Sea Fleet）仍封鎖了尼古拉耶夫。
不過，儘管烏克蘭仍徹底控制敖德薩，但由於黑海艦隊就在附近，因此不可正常進行海上貿易。可是話說回來，俄羅斯幾乎不可能占領敖德薩，把烏克蘭變成內陸國。
英國國防部3日說，俄羅斯海軍仍在遠處封鎖烏克蘭黑海和亞速海岸，以阻止基輔靠海路獲得補給。「俄羅斯仍保有兩棲登陸的能力，」它說，「但由於烏軍有備而來，這類軍事行動的風險很可能會愈來愈高。」
儘管如此，英國和其他國家不願冒險，上周四已承諾，要提供烏克蘭海防武器與其他軍備。要是這些諾言實現，那俄軍成功占領敖德薩的機率，將從接近零降到更低。其實原本俄軍攻佔敖德薩並非不可能，從去年春天莫斯科沿著烏克蘭邊境，部署20萬大軍起，就可以選擇達成有限的軍事目標。
它原本可以從俄羅斯，克里米亞和摩爾多瓦的外聶斯特（Transnistria）區派兵，集中火力，攻打烏克蘭沿岸，從三面壓制烏克蘭的海防。而黑海艦隊在其他艦隊的增援下，大可以讓12艘大型登陸艦接近任何一座烏克蘭港口，進行兩棲登陸，執行可能成功的沿岸攻打戰略。
但克宮在攻擊烏克蘭東部和南部的同時，卻又以基輔及政權更替為目標。近幾星期以來，莫斯科所策劃的基輔棋局慘敗。俄軍在折損數以千計軍車，成千上萬部隊死傷後，部分軍隊已從基輔郊區撤回俄羅斯和白俄羅斯，而戰鬥仍在烏克蘭東方和南方持續。雖然俄軍仍控制伯德揚斯克和刻松，但已喪失從陸路威脅敖德薩的人力和動能。
理論上，俄軍仍能從海路發動攻擊，但風險極高。就算有巡洋艦，護衛艦和巡防艦保護，兩棲艦仍很容易遭攻擊。3月24日那天，「薩拉托夫」號（Saratov）短吻鱷級（Alligator-class）大型登陸艦就在伯德揚斯克遇襲爆炸，陷入火海，並迅速沉沒。
無論如何，這更凸顯了俄軍攻擊敖德薩可能面臨的危險。英國國防部說，「薩拉托夫」號被炸毀，很可能損及俄羅斯海軍未來靠近烏克蘭沿岸，展開軍事行動的信心。
要是俄軍無法從陸路進攻敖德薩，又不願冒險從海路進攻，在最糟的狀況下，就只能發射幾枚火箭彈，攻擊這戰略港口。當然，這也正是俄軍目前所在做的。不過，就俄方想把烏克蘭變成內陸國這點來說，那些火箭彈所證明的，其實是在承認戰敗。
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