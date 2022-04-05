國際社會積極倡議的綠色金融制度，有意透過金融的力量加快因應氣候變遷，2021年11月COP26大會新成立的「格拉斯哥淨零金融聯盟（the Glasgow Financial Alliance for Net Zero，GFANZ）」，強調應致力於新的商業模式，透過放款或投資資產組合，協助全球經濟朝淨零排放轉型。

台灣金融研訓院永續金融召集人陳鴻達指出，目前全球已有450多家、總資產高達130兆美元的金融機構簽署響應GFANZ，在2030年設下中程的檢查目標，並協助在2050年達到全球的淨零排放。

陳鴻達分析，GFANZ成員承諾，將其客戶或投資對象的範疇一、二與三的碳排放，都納為金融機構本身的範疇三排放。金融機構可以其總排放量，或是排放密集度為檢驗標準。也就是說，金融機構除了自身的營業辦公場所需積極減碳外，也必須在進行放款或投資時，將客戶或投資對象的碳排資料納入授信考量，以此來驅動整個社會的淨零排放轉型。

國發會3月底發布「臺灣2050淨零排放路徑」，路徑圖詳細說明如何透過能源轉型等四大轉型，輔以「十二項關鍵戰略」，落實淨零轉型目標。陳鴻達表示，這當中千頭萬緒，卻又環環相扣，由於金融是實體經濟活血，因此當然也將扮演重要角色，「實務上如何運作？國際上目前的做法可供參考！」

除了IPCC，陳鴻達分享歐盟銀行局（EBA）的實際作法，要求銀行從2022年6月開始揭露其「綠色資產比例（Green Asset Ratio）」，並以此作為銀行推動永續金融的主要KPI。意即，銀行投資或放款支持能源轉型的比例越高，其績效就越高。

EBA的具體項目包括：再生能源設備製造、低碳運具製造、提高住宅能源效率設備製造、製氫設備、再生能源電廠、儲能、低能耗建築、低耗能資料處理中心與二氧化碳移除之研發與推廣等等。歐盟銀行局也同步評估，未來銀行若放貸給高碳排或高耗能的企業，可能被規定以較高的風險權重計算，增加其對此類放貸的資金成本。

陳鴻達提醒，歐盟現在一方面鼓勵放貸給綠能產業，另方面開始對高碳排產業「抽銀根」，雙管齊下。今年4月22日國際地球日的年度主題是「投資地球的未來（Invest in our planet）」，除了凸顯氣候變遷等環境議題的嚴峻外，也更希望金融能帶動其他產業落實能源轉型。