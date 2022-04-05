台灣歷史最悠久的管弦樂團-NTSO國立台灣交響樂團，首度參與精銳建設許願樹計畫，攜手極至舞團將音樂、肢體融合，在偏鄉十校展開30場表演藝術課程，國台交除了將殿堂級音樂表演親自送到學童面前，團員們更化身美學大使，近距離與學童們教學互動，遍撒音樂種子!

這場「許願樹愛樂營」一年多前籌劃，原己邀集十所中小學學童，預定齊聚國立交響樂團位在霧峰的音樂文化園區，在最專業的音樂演奏場館展開三天二夜200位學童的營隊體驗國際級的交響樂饗宴，卻在夏令營、冬令營成行前二度遇到疫情升溫，打亂了既定計畫。精銳建設不忍看到孩子們失落神情，毅然將三天兩夜的營隊活動應變為30場到校表演教學計畫，果然受到師生們熱烈迴響！

精銳建設品牌部協理許淑惠表示，許願樹課程至今已持續第六年，從美學上山陪伴偏鄉孩童、美感啟蒙教育，已成為孩子們最歡樂期待的課程。精銳建設將美學生活融入教育，讓更多孩子能有機會接觸多元課程體驗，打開孩子視野，培養生活中無所不在的美學運用，發掘潛藏的天份並建立自信。

每年許願樹計畫也會因應調整、創新，這次特別選定以往沒有的音樂課程，經由長期合作的美學夥伴極至舞團引薦，邀請國台交樂團共同參與計劃，這也是國台交樂團首次與民間企業合作舉辦大型的公益活動。

國台交樂團團長劉玄詠表示，過去國台交曾支持南投親愛國小弦樂團的音樂教育，看到音樂種子的發芽茁壯，深受鼓舞。秉持教育天職的團長對「許願樹計畫」的理念深感契合，希望在國中、國小這段人格養成的基礎時期，能夠奠定好美學教育，因而促成這次的合作計畫。

而從一天的表演活動變成30場課程，國台交團員們分成木管、銅管、弦樂等重奏樂團，「許願樹愛樂營」演出現場也將舞台背板、音響設備一應俱全，讓孩童視覺、聽覺都能有更完美體驗。

音樂課針對學童安排饒富教育意義的主題課程，以日常隨處可見的水桶、寶特瓶作為非洲鼓、沙鈴、甚至身體也是樂器，用來敲打節奏，讓學童落實美學生活隨手可運用及提升環境保育觀念，並增進藝術活動參與感。

由極至舞團編排的《孤單老爺爺的故事》，是一齣將老、中、青、幼四代一起帶入劇場的作品，編舞者巧妙利用街舞的符號與動力，轉換成現代舞的技術，呈現肢體的力與美，啟發觀賞者肢體律動的潛能，劇情中的敬老、共老的寓意，在婦幼假期帶來更深的教育意義！

在觀賞表演之後，師生們將所看所學技巧演練，以印象派畫家盧梭作品《夢境》為主題作為愛樂營的壓軸演出，極至舞團的藝術總監石吉智說，選擇盧梭《夢境》這幅作品，是要傳達給孩子們無畏、天真、認真的態度，也期望孩子們不要放棄作夢的勇氣。

30場課程每週持續進行中，所有參與者都已感受到，課程啟發了孩子們的肢體與音樂、表演細胞，甚至學校老師也因為接觸到框架外的教學方式，激盪出教育的火花。許願樹計畫雖然對象是學生，同時也將正向、積極、樂觀的影響力擴散到周圍所有人。