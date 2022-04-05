烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）4日赴布查（Bucha）小鎮慰問民眾。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今（5）日表示，俄軍處決布查（Bucha）小鎮平民的行徑不可原諒，更鬆口可能不會與俄羅斯總統普丁進行直接會談，不過他也強調，烏克蘭別無選擇，只能與俄羅斯繼續談判，來結束戰爭。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）報導，報導，基輔西郊小鎮布查在俄軍撤離後，街頭出現20多具遺體，官員表示多達300平民身亡，只能下葬亂葬崗，烏克蘭總統澤倫斯基先前譴責俄軍「種族滅絕」、執行法外處決。

他今日在烏克蘭國家電視台播映的專訪中表示，包括他自己在內的所有人，都會將與俄羅斯的談判可能性視為一種挑戰，他說這種挑戰主要是內在的，但是接著必須讓自己振作起來，「你必須這麼做，我認為我們別無選擇。」

他說布查小鎮發生的事不可原諒，但是烏克蘭及俄羅斯必須採取艱難的選擇繼續談判，他也暗示莫斯科必須承認俄軍被指控的罪行。

當被問到他與普丁是否會舉行直接會談時，澤倫斯基說可能不會發生，但未透露細節。

他也提到問題不在於是否會有談判，而在於談判桌上的實力為何。他說烏克蘭將揪出可能的戰犯，其他國家的檢察官將接續處置。