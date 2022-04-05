紅毛帶同劇的謝京穎、賴芊合遊日月潭。（民視提供）

紅毛帶同劇的謝京穎、賴芊合遊日月潭。（民視提供）

紅毛被謝京穎、賴芊合惡整穿女性黑絲襪。（民視提供）

民視8點檔《黃金歲月》演員紅毛利用清明連假，帶同劇的賴芊合、謝京穎到日月潭搭船，還去谷關泡溫泉，原本笑說是要過兒童節，不料紅毛被卻兩個女生整，苦笑自己有如補過愚人節。

謝京穎表示，因為3人都拍八點檔，剛好連假期間沒有班，就約好一起去爬山，但天氣不佳於是臨時改去日月潭搭船吃美食，回程再去谷關泡溫泉。因為大家都是行動派，直接整理好行程就衝到中部，還好沒有遇到塞車，而且就算天空不作美，還是可以美拍！

紅毛說他們真的是說走就走的行動派，他與謝京穎原本是4月1日去爬白毛山，下午班表出來，發現他們隔天都沒有班，賴芊合就坐高鐵到台中會合，一起去谷關住溫泉飯店，第二天班表出來又沒有他們，就跑去日月潭，就這樣度過了一個3天2夜的假期。

不過，到日月潭時真的太冷了，他們又沒帶厚重保暖衣服，他們沿路買衣服保暖，還去便利商店買褲襪，兩個女演員說「保暖比較重要，顧不了穿搭了」，紅毛苦笑說，原本應該買內搭褲比較保暖，但賴芊合跟謝京穎竟然買女性黑絲襪給他，等他穿上去說，又對他說「 愚人節快樂」，讓他哭笑不得，心想明明是兒童節，怎麼自己還被整了。