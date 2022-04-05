劉品言（中）開球後與擔任捕手的陳冠宇（右）、樂天桃猿吉祥物合照。（陳麒全攝）

女星劉品言近期因台劇《華燈初上》中的「花子」一角而爆紅，今天擔任樂天桃猿中職主場開幕戰的開球嘉賓，自嘲可能是在劇中給人「手勁大」的印象才會受邀。劉品言也藉由開球的機會，讓粉絲知道她是個左撇子，並透露劇中已有相關「彩蛋」，而擔任捕手的陳冠宇也是左投，且兩人都愛吃花枝羹。

「我有看樂天桃猿的名冊，用球員喜歡吃什麼來記大家的名字，剛剛教我投球的冠宇喜歡吃花枝羹，跟我一樣。」劉品言說，自己有不少男性友人會討論棒球話題，不聽會跟不上，過去她曾到天母看棒球，跟觀眾一起歡呼吶喊，但在場中開球直接感受棒球場的熱情，直呼這種腎上腺素爆發的感覺「好厲害」。

劉品言（右）在中職樂天桃猿主場開幕戰擔任開球嘉賓，樂天桃猿左投陳冠宇則負責蹲捕。（李弘斌攝）

劉品言直說投球是自己的初體驗，可能是她在劇中給人「手勁大」的印象，才會受邀，但談到關鍵一幕是否暴露「花子」是左撇子，為怕爆雷她趕緊說：「其實我在條通打群架那一幕，就是用左手丟高跟鞋的！」昨天樂天球團也貼心安排同為左投的陳冠宇擔任接球捕手，賽前指導言言投球技巧。

其實陳冠宇也是華燈的死忠觀眾，已看完全部3季，賽前被通知要替劉品言蹲捕，還直呼「有點緊張」。劉品言則說陳冠宇貼心交她幾個特別的要領，「一定要把背肌拉開來，甩到後面，也不要在墊腳的時候就把手舉起來，要之後再舉起來，不過剛剛在場上好像都忘記了…」

最後劉品言站在投手丘前端開球，雖然投偏仍順利進到陳冠宇的手套。她笑說應該及格，「既然給人手勁大的印象，我想絕對不能漏氣，一定要把球投得很遠，有達到我想要的距離。」但聽說好友溫貞菱之前是直接站在投手丘上開球，劉品言也不服氣的說：「這麼帥，我下次練一練再來，要投得又直又長！」

劉品言（右）在陳冠宇的指導下完成開球初體驗，卻似乎對自己的表現不甚滿意。（李弘斌攝）