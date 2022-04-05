俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，迄今（5日）已過41天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr zelenskyy）留在當地與軍民同心抗俄。日前澤倫斯基離開藏匿地點，視察基輔近郊布查（Bucha）鎮，見平民曝屍街頭，面色難掩悲戚，鬍子未刮的面容較俄軍入侵前也略顯憔悴。

俄軍從基輔地區撤離後，留下慘烈的景象。澤倫斯基4日離開藏匿地點，在重兵的擁護下，身穿防彈衣，親自視察遭俄軍屠鎮的布查鎮；眼見街頭上屍橫遍野，數百平民遺體曝屍街頭，澤倫斯基流露哀傷神情，從開戰以來背負抗俄壓力，鬍子未刮、滿面憔悴，對比一個多月前剛開戰時的面貌大相逕庭。

「當你看到這裡所發生的事，很難繼續談判」澤倫斯基受訪時痛斥這是戰爭罪，會被世界認定為種族滅絕，這就是俄軍的特點，對人比對動物還糟糕。

澤倫斯基表示，將於5日在聯合國安理會發表演說，且預料會發現更多、更慘俄軍屠殺平民的例證。

澤倫斯基身穿防彈衣，親自前往遭屠鎮後的布查鎮視察。（圖／路透社）

在重兵擁護下，澤倫斯基離開藏匿地點，親自前往布查鎮視察。（圖／路透社）

澤倫斯基4日視察布查鎮，眼見當地慘景面色凝重。（圖／路透社）

2月22日，澤倫斯基在主持完國安會議後發表全國談話，（圖／路透社、烏克蘭總統府提供）