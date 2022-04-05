國民黨台北市議員羅智強有意角逐桃園市長，傳出引發藍營地方反彈，但無黨籍桃園市議員牛煦庭曝光的一份民調顯示，66.6%的桃園市民並不介意候選人是否在地出身。資深媒體人黃揚明分析指出，桃園的選舉模式正在轉型成為台中模式，選民更在意的是候選人的適合度和對桃園的願景，現在除非國民黨舉辦初選解套，否則會很辛苦。

黃揚明今天(5日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，從民調來看，在地不在地不是重點，為何衛福部長陳時中能拿到4成支持度？「因為大家在意的不是你從哪裡來，而是你會不會做事、是不是很有名。」桃園正在轉型成為像台中那樣的選舉模式，立法院副院長蔡其昌就說，台中是一個無情的城市，台中選民不會在意藍綠的耕耘，因為外來人口多。

黃揚明指出，桃園投票率很低，若這群沒發聲的人出來投票，會造成選舉結果翻轉，國民黨正在努力摧毀這群人對任何政黨可能產生的信任，而這些人一旦出來投票，會評估這個黨、這個人是不是適合、對桃園有沒有願景，但現在只談可不可以、在地支不支持，會把格局縮很小，這都是年輕選民不在乎的。

黃揚明也說，除非現在桃園辦一場初選，就如同孫文學校校長張亞中說的解套方案，讓最強的人出來選，國民黨才有辦法下台階，否則真的很辛苦。