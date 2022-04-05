新竹巨城百貨停車場日前出現1輛保時捷休旅車一次占據2格車位，民眾拍下後痛批「總會遇到這種有水準的有錢人」，照片公開引發討論，不少人認為是車身太大、車格太小，應是停車場設計不良，但也有網友發現牆壁上已貼了「限停小型車」，2派網友意見不一、吵翻天。

該民眾在臉書「爆廢公社公開版」發表1張圖片，1輛保時捷休旅車停在新竹巨城百貨的地下停車場，但車身整整佔據2個車格，將另1個車格約佔了3分之1，不過照片中該車右側距離牆壁不遠，疑似車身過大才導致佔據其他車格，但也有網友發現後方牆壁上貼著「限停小型車」，對此網友意見不一。

新竹巨城百貨停車場日前出現1輛保時捷休旅車一次佔據2格車格，在民眾拍下後痛批「總會遇到這種有水準的有錢人」，照片一公開引發討論。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

原PO則發文說「新竹巨城停車場總會遇到這種有水準的有錢人，既然這麼有水準，那就讓大家多認識認識」；網友紛紛留言「格子這麼小，你不會看喔」、「這種車型好像塞不進去，如果他這樣停車然後貼張紙貼備註會不會觀感好一點」、「人家搞不好願意付兩格停車費，不過話說這格子還真小硬要畫兩格」、「這車位2台小車也不能停吧」。

不過也有網友說「都寫限停小車了」、「都貼限停小車了！有錢人就是任性」。