為響應聯合國國際良心日，世界之愛和平總會、聯合國／NGO世界公民總會、太極門氣功養生學會等超過100個民團，5日在台灣大學應力館國際會議廳響應合辦「良心再造 團結你我 護衞地球」良心論壇，邀請40餘位學者專家及各界代表與談。

太極門掌門人、聯合國／NGO世界公民總會副主席暨世界之愛和平總會會長洪道子致詞時強調，解決危機的關鍵在於「良心」，「國際良心日」的意義在於鼓勵人人守護良心，用愛與良心促進和平文化，以挽救世人的命運，永續地球的未來。

人的一念決策，可能影響他一生的走向；元首的一念決策，更可能影響千萬人類與生靈的生死存亡。眼見非真，耳聽非實，在資訊混雜、人心紛亂、真假難辨的時代，良心是心靈的燈塔，讓人看清迷霧中的真相，做出利益眾生的選擇；良心，是唯一能帶領地球和人類越過死亡幽谷、重獲新生的不二法門。

主辦單位開幕式影片，介紹良心時代運動及國際良心日的緣起，良心時代運動在聯合國獲得熱烈迴響，至今已獲得200國人士響應。洪道子博士致力推動「用愛與良心促進和平文化」的理念，於2018年開始，與多國駐聯合國大使召開十多場會議，共同促成聯合國大會於2019年通過決議，宣告每年4月5日為「國際良心日」。

前台灣高等法院台中分院法官兼庭長袁從楨表示，良心就是要講究實質的正義，不要被形式上而非正義的判決所拘束，實質的正義憑良心行事。海明禪寺第三代住持釋明光法師表示，大家一起來激發我們的良心、善行，讓這個世界更安定、平安、祥和，更能夠解脫、自在與安樂。

與談專家就各自專業領域提出良心對愛與和平的重要影響。前立法委員暨台灣婦女團體全國聯合會常務監事陳曼麗提出三個好，對別人好、對環境好、對自己好；最後這些好會反饋讓世界變得更好。

主持人引洪道子博士致詞，世界正處於命懸一線的危險邊緣，世界的命運掌握在每一位世界公民的手中，每一個人的良心是翻轉局勢的關鍵。希望世人用愛點亮良心燈塔 照亮良心的光芒。