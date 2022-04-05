據軍方官員指出，空軍松山基地指揮部指揮官楊炳申少將妻子昨（4）日與同事聚餐後因不勝酒力，致電請楊員陪同返家，途中妻子因酒醉喧嘩與員警產生衝突，楊員護妻心切居中協調，導致與員警產生口角及拉扯並遭警方帶回偵辦，檢方訊畢無保飭回。

據了解，楊炳申妻子昨晚在屏東與媒體記者餐會，因妻子酒醉喧嘩與員警產生衝突，還咬了員警，於是產生衝突，楊少將護妻遂與員警拉扯。

楊炳申擔任松指部指揮官，頗受好評，由於松指部還負責專機中隊，無論國家正副元首、國安會祕書長、國防部長與軍中長官搭乘各型專機，楊炳申都一本專業，從天氣預報到接迎恭送，都非常盡責，深受肯定。這次與地方員警衝突，還被帶回偵訊，令空軍相當意外。

據了解，楊炳申昨晚（4）休假在屏東市接因餐敘酒醉的妻子回家時，疑似妻子喧嘩吵鬧，遭報警妨害安寧，警方獲報後到場關切，楊妻子因酒醉，當場與2名員警發生拉扯，員警勸導不聽，楊因護妻心切，也朝員警飆罵，警方在深夜1時點許，將楊炳申以及妻子兩人以妨害公務現行犯身份逮捕帶回偵辦。

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