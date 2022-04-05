嘉義市衛生局委外單位輔導咖啡店家比照此範本標示營養。（業者提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市有咖啡店家最近接到衛生局的委外單位要求張貼「營養標示」，業者對研磨的掛耳式小包裝咖啡也要標示營養成分，頗感困擾；市衛生局表示，衛福部已公告修正為無添加物的茶葉、咖啡不用營養標示，會告知委外單位。

開咖啡店多年的黃姓業者指出，衛生局委外單位到店來輔導他們要記錄冰箱溫度、工作人員戴口罩、帽子、做好個人衛生等，這些都會配合，但要求張貼「營養成分標示」，且限期4月底改善，十分困擾。

黃姓業者認為，他烘焙咖啡豆，賣現煮咖啡、掛耳包咖啡，要做「營養成分標示」就得每批咖啡豆送檢驗、製作標籤，增加不少成本，疫情持續2、3年影響生意，原物料也不斷漲價，再增加成本實在吃不消，他詢問台北的同業並未被要求咖啡豆研磨的咖啡包要標示營養成分。

另有黃姓咖啡店業者已接受輔導並連續獲認證，他認為，這項輔導稽查的立意良好，通常店家會配合，但餐飲店販賣的食物或食品不一，食安相關規定也不該是一體適用，要考量差異性。

衛福部對包裝食品的營養標示公告修正，咖啡免標示營養。（嘉義市衛生局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市衛生局表示，經查衛福部於2018年已對包裝食品的營養標示公告修正，未含添加物或其他原料的食品如茶葉、咖啡、乾豆、麥及其他草木本植物等不用標示營養成分。

嘉義市衛生局表示，會告知承攬此項輔導業務的單位，有添加物的二合一、三合一咖啡包要有營養成分標示以外，咖啡豆、掛耳式或濾泡式咖啡包不用營養標示。

嘉義市衛生局表示，嘉義市推動餐飲優良店家多年，今年預計輔導200家，有早餐店、冷飲店、餐廳飯店，輔導後經稽核通過即頒發優良證狀、製作布條懸掛於店家，並協助行銷，以鼓勵店家持續做好食安的規範，會定期評核、祕密客暗訪，優良證狀有效期是2年。