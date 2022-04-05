桃園彩色海芋季，首周於清明連假開展，豔陽助陣下，狂吸23萬人次到訪。(蔡依珍攝)

去年狂吸153萬人次的桃園彩色海芋季，首周於清明連假開展，開幕雖然遇到陰雨綿綿，但隔天天氣好轉吸引民眾到訪，兒童劇讓小朋友看得目不轉睛、民歌演唱會吸引全場大合唱，4天清明連假已衝破23萬人次到訪，農業局也預告周末將有迪士尼音樂會和戀人限定闖關，史上最強關主「瘋面仔」KID林柏昇更將化身愛情關主，和市長鄭文燦「愛情遊戲大對決」。

「2022桃園彩色海芋季」以「芋見愛神」為主題，於大園溪海休閒農業區聖德北路和田溪交叉口開展，現場共共種植7.2萬株彩色海芋，多達15品種、9種顏色，其中更有特殊的白紫色、紫色、黑色品種，搭配2萬株百合及香水百合等花卉，打造6公頃的浪漫花海，結合8大愛神裝置作品逗趣又吸睛，吸引民眾搶拍狂洗社群版面。

今年活動有別以往單點的演出形式，結合趣味挑戰活動、AR闖關遊戲﹑以及舞台展演和DIY活動等，網羅各年齡層的群眾。首日由「偶偶偶劇團」帶來精彩的兒童劇，透過寓教於樂的劇情，互動推廣的設計，受到民眾好評。第二天民歌演唱會人氣爆棚，三大民歌手于台煙、李明德、南方二重唱，演唱一系列溫暖好歌，與現場民眾一起大聲唱著青春旋律，一同回顧過往的美好時光，現場宛如演唱會現場。而AR闖關遊戲大扭蛋機更讓許多爸媽和小孩玩得不亦樂乎，不僅可以參加有趣好玩的AR拍照、還能將switch、禮券等好禮帶回家。

即將登場的第二周活動以「勇芋愛河大挑戰」為主題，9日將安排迪士尼音樂會演出，10日是戀人限定闖關活動，各項關卡不只比創意還要比才藝，挑戰魔龍成功後，還有機會獲得iPad Air 64GB等各項好禮。而有史上最強關主「瘋面仔」KID林柏昇更將化身愛情關主，預計和市長鄭文燦來場「愛情遊戲大對決」。現場除了好拍的裝置以及有趣展演和闖關外，更規畫藝文展演、農事體驗、藝文市集、DIY等多元活動，歡迎民眾來體驗。

桃園彩色海芋季，首周於清明連假開展，豔陽助陣下，狂吸23萬人次到訪。(蔡依珍攝)