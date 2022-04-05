女星關穎以演員身分出道，還曾以《向左走向右走》入圍金馬獎最佳女配角，但一直以來她的家庭背景最受關注，她是日盛金控的千金小姐，亮眼外型和優雅氣質，讓她被譽為「最美名媛」；2013年關穎嫁給香港CEO朱志威後息影，育有1女2子，但她仍會透過社群分享生活點滴，近日和閨密們出遊，45歲狀態不科學，和9年前幾乎零差別，也讓網友一看直呼可惜了。

關穎和朱志威結婚9年，婚後育有1女2子，她也為了家庭淡出螢光幕前，專心相夫教子；息影9年的關穎生活相當多彩多姿，從她的社群中都能看到一家人或跟朋友，不時就會四處旅行，日前關穎帶著孩子們和閨密們出遊，一身超勁穿搭完全看不出她已是3個孩子的媽，更想不到她今年7月就要滿46歲。

關穎日前和閨密們出遊，45歲外貌維持地相當好，和當年沒太多差別。(圖/ 摘自關穎IG)

照片中關穎把一頭長髮紮起來，只穿著簡單的素色衣褲，卻格外有型，在鏡頭前隨便擺出姿勢都很有氣場，尤其一雙健康小麥色的長腿，讓多少女人看了羨慕不已；而關穎和閨密們的合照，也特別顯眼，目光總不自覺就落在她身上，45歲狀態完全不輸當年還是藝人的時候，不少網友看了也盛讚，

「可惜了，無法常常看到女神」、「這怎麼可能是3個孩子的媽，說大學剛畢業我也信」、「明明很全能，能唱能演能主持，等女神回歸啊」。

儘管頂著日盛千金頭銜，但關穎在演藝圈時都很低調，更專注在工作方面表現，從一開始拍廣告和MV被注意到，之後也演出不少影視作品；事後她曾透當年出道是以歌手身分簽約，沒想到出道8年後才有機會發首張專輯，圓了歌手夢。