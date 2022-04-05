新北市婦幼警察隊新任隊長林子翔3月28日到任，上任後即大力推動新北市首創的「脆弱家庭」關懷訪視，針對毒品人口及重大家暴案件等「脆弱家庭」，主動介入進行關懷訪視，了解其背後的真正原因，並提供必要協助，預防家暴、兒虐案件發生。

林子翔刑事體系出身，曾任淡水、板橋、新莊分局偵查隊長，偵破藝人江蕙遭侵入住宅強盜案、六福皇宮主廚銀行搶案、新莊越堤道殺人案、垃圾車棄嬰案等重大刑案，辦案能力受各界肯定。

新北市警察局長黃宗仁在布達交接典禮上表示，林隊長具備刑事專才，能接續將婦幼隊發揚光大，讓陰暗的角落不再有婦幼被害，期許林隊長扛下重任，站在守護婦幼安全最前線，引領所有同仁為新北市盡心竭力，讓新北市的婦幼安全更安全。

林子翔表示，新北警首創關懷訪視脆弱家庭，自去年9月起婦幼隊即針對藥、毒癮及重大家暴案件的脆弱家庭，由女警前往關懷訪視，至今年3月已進行58件訪視案件，他接任隊長後，將會持續並加強推動。

林子翔指出，脆弱家庭往往是家暴、兒虐的開端，警察局有能力做好第一線把關的工作，經由訪視過程觀察對象屋內擺設、傢俱、食物等細微徵兆，以了解受訪者生活、經濟狀況及安全性，更進一步分析對象的身心狀況及福利需求，必要時提供人身安全防護及轉介社福服務，及時的阻止及通報，即可避免家暴、兒虐案件的發生。

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