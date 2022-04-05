俄烏戰爭開打逾1個月，西方國家紛紛祭出經濟制裁對付俄羅斯，英、美等國也提供軍援給烏克蘭。前空軍副司令張延廷直言，烏克蘭現在的局勢是蠻緊急的，他注意到烏克蘭軍隊將英國贈送的星光飛彈使用在實戰上，擊落了俄軍的Mi-28直升機，甚至攻擊俄國境內的油庫，張延廷預測，將來兩軍「對峙局勢會持續升高」。

烏克蘭總統澤倫斯基5日表示，可能不會與俄羅斯總統普丁直接會談。圖為澤倫斯基4日赴布查視察。（圖／路透社）

據《CNN》報導，美國先前宣布援助烏克蘭8億美元（約新台幣229億元）物資，有消息指出，當中包含被稱為「神風敢死隊」的彈簧刀無人機，還有S-300長程飛彈防空系統、800枚刺針飛彈、2000枚標槍飛彈等等，美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）4日證實，這批物資已於週末送達。美國國防部本月1日又宣布3億美元（約新台幣86億元）的援助，以及允許轉交波蘭T-72坦克。

對此，張延廷5日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，先前美國軍援都是提供防禦性武器，這幾天開始提供一部分攻擊性武器，就是要讓烏克蘭好好拖住俄羅斯，所以俄羅斯才改變戰術，戰略性從基輔、布查一帶撤軍，先增兵烏東和烏南。

張延廷指出，如果俄軍沒從基輔轉進撤軍，那補給線很可能會被烏軍切斷。未來位於烏南的馬里烏波爾、烏國東北的哈爾科夫若被俄軍攻下，下一個目標就是斯拉維揚斯克，若進軍順利，將形成一道「切割線」，烏東和烏南將完全在俄軍掌控下。

張延廷直言，烏克蘭現在局勢是蠻緊急的，這幾天也可以看到，烏克蘭總統澤倫斯基穿著防彈背心視察布查，可見他是非常清楚現在局勢的。

張延廷也說，他有注意到烏克蘭軍隊將英國贈送的星光飛彈使用在實戰上，擊落了俄軍的Mi-28直升機，甚至攻擊俄國境內的油庫，他預測將來兩軍的對峙局勢會持續升高。