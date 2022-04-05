38歲香港女星李彩華(前藝名李彩樺)，近日因TVB劇集《家族榮耀》人氣再攀升，不過她近年來頻因外貌和出道時大不相同，被外界質疑整容，最近在劇集中，不自然的「塑膠臉」，又引起熱議，雖然她沒多做回應，但卻在社群曬出一連串美照，似乎想為酸言平反。

外型亮麗、身材姣好的李彩華，有「美胸女神」封號，近幾年已把事業重心移往大陸的她，憑著電視劇《回家的誘惑》爆紅，不過近年頻被指臉蛋和以前長得不一樣，鼻梁變得更高挺、表情也僵硬，看起來塑膠味濃厚，質疑她去整容，

最近在《家族榮耀》中一場流產戲，李彩華哭到聲嘶力竭，但網友卻只注意到她的妝容，大酸她外貌「變殘」，而她近日在社群曬出17秒入浴影片，穿著白色小背心的她，在浴缸中擺出多種撩人姿態，似乎想替酸言平反。

只見她泡在水中大玩濕身誘惑，素顏的她不僅臉蛋緊緻無瑕疵，全身都透出淡淡粉紅色，白裡透紅的肌膚吹彈可破，對著鏡頭放電相當迷人，好身材若隱若現，讓粉絲看了都直呼「姐真的大美女」、「風采依然不減當年」、「太誘惑了」。

李彩華2019年和交往半年的大陸富商Eric拍閃婚，未料婚姻僅維持19個月，就以離婚收場，她坦言分開原因是疫情，因長期分隔兩地，感情變淡了，離婚後她也不打算跟前夫要贍養費。

李彩華在《家族榮耀》中被指變殘。(圖／取自東網)

李彩華被指和剛出道模樣有差距。(圖／取自李彩華臉書)

據悉，Eric是在大陸經營鋼鐵生意的年輕企業家，身家超過10億，家族擁有一間約40億台幣的四合院，不過，李彩華也是演藝圈的「小富婆」，很早就開始投資房地產，在世界各地已擁12個物業，身家也上億。