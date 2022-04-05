1名網友日前點外送麥當勞，特別加購「塑膠袋」好方便自行提上樓，沒想到收到餐點後卻發現塑膠袋竟放在「紙袋」內，讓他笑說「真的是『買』了1個袋子」；不過有其他內行網友說，使用塑膠袋裝餐點容易讓飲料打翻，外送員也不容易裝進外送箱內，因此只要餐點量不多，店家通常都不會主動裝袋。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前點了麥當勞外送，因為餐點指送到1樓警衛室，他又住在高層樓，因此特別「加購塑膠袋」好讓自己能較方便提上樓，沒想到他一到樓下發現仍是散裝，無奈之下仍將餐點抱上樓，事後打開一看才發現「塑膠袋」竟與餐點一起放在紙袋裡。

1名網友日前點外送麥當勞，特別加購「塑膠袋」好方便自行提上樓，沒想到收到餐點後卻發現塑膠袋竟放在「紙袋」內，讓他笑說「真的是『買』了1個袋子」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友發文笑說「真的是『買了』1個袋子！不說了，先吃（淚」，其他網友則紛紛留言「是因為真的就是有人會買袋子來用啊，裝回收很好用，我1次買20個」、「買袋子就是為了讓外送員方便拿...怎麼會這樣」、「我之前很常遇到啊，明明花錢買袋子，好讓自己拿上樓，塑膠袋給我裝在紙袋」、「我上次也是⋯拿到個無言」、「員工以為妳有在收集他們家的塑膠袋」、「真幽默」。

然而也有內行表示，就算有買袋子，但為了避免飲料打翻，大多不會將餐點及飲料放在一起，也有人說用袋裝可以讓外送員更方便放進外送箱，紛紛回應「通常不管是店家還是平台的外送你就算買袋子，也不可能跟飲料放在一起，不然飲料很容易翻倒」。