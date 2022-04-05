被許多人稱為「天龍國」的台北市，不僅物價高、房價更高，但依然是不少北漂族打拚的目標，有網友好奇詢問，大家覺得台北最大的缺點是什麼，沒想到除了東西太貴之外，超多人一致認為，又舊又醜的市容是台北市的致命傷，甚至有人直呼「像第三世界」。

一名網友在《PTT》表示，有感於最近八卦版充斥著暴戾之氣，對於有人一直狂酸南部地區，他則反問大家敢不敢說一個台北的缺點，平衡一下南北差距？貼一出引起熱議。

網友紛紛回應「房價高」、「雨太多」、「停車位超難找」、「東西難吃又貴」、「什麼都貴，量又少」、「一整年都在下雨，上班時間超塞車」、「空氣品質差」、「天氣超爛，冬濕冷、夏悶熱，沒有一個季節算舒適的」、「很沒人情味」。

此外，還有不少人一致認為市容太醜，直呼「舊房子真的很醜」、「舊 醜 亂」、「市容真的醜，一堆老大樓公寓外牆發黑也不清一下」、「公寓醜死，一堆鐵皮和窗框」、「一堆難看的鳥籠公寓」、「一堆老房子，都更太慢」、「市容太差，不像首都」、「市容有夠破舊的，像第三世界」。

不過也有老台北人反嗆「以上看起來缺點不多」，並指出台北的優點「首都交通方便，美食多、娛樂多」，還有人忍不住感嘆，台北住久了，缺點就是「回不去南部了」。