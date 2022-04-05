人民幣和美元一起強勢，是今年以來國際匯市最為特殊的現象。外銀主管分析，聯準會升息循環的牽引下，美元指數維持高檔，美元更將會是引領各項貨幣，人民幣部份可能反會因為中國經濟放緩，貨幣政策持續寬鬆，「現在的價位應該是高點」，應有心裡準備下半年的轉弱。

人民幣對美元匯率，在2021、2022年，連著2年來是最強的亞幣貨幣，中央銀行統計至4月1日，人民幣對美元去（2021）年升值2.84％，今年來繼續維持升值態勢，相對台幣匯率同期間貶值3.54 ％，人民幣匯率升值0.31 ％。

1美元對離岸人民幣（CNY）匯率5日盤旋在6.36元，等同於半年均價，和季均價、月均價、5日均價均相差不到1角的空間，離岸人民幣匯率的穩定程度相當罕見。星展集團指出，人民幣匯率2月底的6.31，應該是高點了，現在有過強的現象。

星展集團預期，中國已經設定2022年的經濟成長目標約5.5％，這是數十年來最低的水準。中國將無法複製去年強勁成長8.1％的情況。加上俄羅斯烏克蘭危機引發的全球不確定性提高，估計中國大陸今年出口成長，將從去年的20％放緩。近兩年中國出口大幅增長，支持人民幣匯率走強。

此外，星展集團認為，中國人行今年將進一步調降利率和存款準備金率（RRR），與美國聯準會的貨幣政策，作法相反。預期今年人民幣匯率將在第3季貶至6.60。匯豐銀行則建議，從中美利差的變動來觀察人民幣匯率，美國實質利差優勢將降低，會反映在人民幣匯率的強弱之上。

渣打銀行財富管理則認為，從美元短線走強來觀察，人民幣會是非美貨幣當中的強者。渣打指出，人民幣趁勢擴大國際影響力，隨著今年元旦「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）正式生效，以及國際貨幣基金組織（IMF）將在今年7月重估特別提款權（SDR）貨幣籃子，人民幣可能獲得更大的權重，預期美元兌人民幣第二季將保持在6.3～6.4區間格局，並有機會在6～12個月測試6.25價位。