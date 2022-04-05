一段烏克蘭軍隊的自拍影片顯示，他們成功使用自製的Stugna-P 反坦克飛彈，擊落了在空中飛行的俄羅斯卡莫夫(Kamov) Ka-52「鱷魚」(Hokum)攻擊直升機。這是戰爭以來的首例，顯示烏克蘭自製軍品的性能也相當不錯。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這段視頻顯示，烏克蘭軍隊利用光學瞄準具鎖定這架Ka-52 直升機，經過持續的照明鎖定後，直升機被炸成一團火球，烏克蘭軍人興奮的大聲歡呼。

烏克蘭軍隊以「斯基泰」反坦克飛彈，成功擊落俄軍Ka-52戰鬥直升機

報導稱，這是烏克蘭精銳部隊第95空中突擊旅(95th Air Assault Brigade)的戰績。

Stugna-P也稱為 Skif，意為「斯基泰」(古代東歐大草原至中亞一帶活動的游牧民族)。由位於基輔的路奇國家設計局(Luch Design Bureau)設計與製造，包括瞄具，全系統104公斤，採用雷射引導，射程為5800公尺，可擊穿110公釐的裝甲，於2011年開始服役。

原本反坦克武器是很難打擊空中目標的，不過在戰場上已有幾次的案例，只要操作射手能持續對目標照明，確實可以辦的到。