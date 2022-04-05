等待數10年有譜！新北市中和區秀山一帶人口約10萬餘人，地方盼成立「秀山消防分隊」許久，但由於選址問題導致進度延宕多年，消防局今年確定將落腳秀朗橋北側區段徵收範圍內，近期將進一步討論出勤、人行動線等細部交通問題。

2021年清明連假最後一天，中和區景平路64巷內公寓火警，釀成了一家三口1死2傷，現場疏散35人，地方盼成立「秀山消防分隊」許久，每逢救災、救護勤務，消防局需從永和永利分隊或中和南勢分隊派遣，路程約15至20分鐘，恐耽誤黃金救援時間。

消防局本評估在中和大智段、景福段土地2擇1，大智段位於秀山派出所正對面，土地為財政部國有財產署所有，有償撥用費用約1億9225萬1000元，市府分8年、8期付款支付給國有財產署，已支付2期。

另一塊土地景福段在秀朗橋北側區段徵收範圍內，位於中和環河東路4段與成功路97巷5弄附近，面積約892.15平方公尺，土地為私人所有，地政局正辦理區段徵收中。

消防局今年決議「秀山消防分隊」確定落腳景福段，大智段土地則向國有財產署辦理廢止撥用程序。消防局表示，該處區段徵收預計今年6月動工、2023年底完工、2014年驗收點交，近期將與地政局討論既有道路、消防出勤動線、人行動線等細部規畫。

市議員陳錦錠表示，去年景平路火警釀1死2傷，成立秀山消防分隊刻不容緩，地方本期盼於秀朗橋頭荒廢許久的憲兵隊營區改建，但最後因國防部新單位進駐作罷，如今選址問題解決，區段徵收作業及相關細部規畫等應同步進行，才能盡速讓分隊成立，此外，消防人員編制員額等問題，也應納入一併考量。