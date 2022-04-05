19歲網美許悅曾高票當選最美女高中生，畢業於景美女中的她因此打響知名度，IG粉絲數目前也高達24萬；她目前就讀東吳大學英文系二年級，除了學生本職外，已有不少廣告商找她拍攝代言。似乎非常喜歡在海邊拍照的許悅，近日來到墾丁拍了一系列美照，海灘帽搭配無袖洋裝的空靈氣質模樣，綻放的清純甜笑讓網友看了一秒戀愛，還有女粉絲讚說：「可愛到流鼻血」。

許悅前幾天分享她當網拍Model的心得：「第一次拍網拍後…深深敬佩全職網拍Model哇～每天都要站好幾個小時換百套衣服～這次拍的都好喜歡也好順利～每一套都感覺我會加入購物車，佈景也超厲害～～更快樂的是提早收工。歡迎廠商們找我拍拍～～」；畫面中她穿著白裙碎花上衣的公主風，然後又從長裙切換短裙露出白皙美腿，各種少女系穿搭，表情姿勢都到位；連網紅黃蓉看了都讚：「太適合妳了吧～！」

許悅近日則PO出她到墾丁玩的美照，寫道：「好日系哇～上次來墾丁是三年前了，好有夏天的感覺～我要大推這間咖啡廳！吹著海風看著海超chill‪，而且剛好昨天去都沒有人，大滿意的作品嘻～」，只見她在墾丁海岸的欄杆邊側身，手拿一杯橘色冰砂舉杓送入口中，海灘帽與長髮襯托出空靈感，身穿的無袖淺色洋裝彷彿融入背景，側身的玲瓏曲線甜美中帶微性感，胸前平口設計及長裙擺則保持住小公主的氣質感。

網友被電暈刷無數排愛心：「好美 好漂亮」、「女神學妹」、「許悅真仙」、「好美好日系」、「五告卡哇伊」、「太美了」、「第二張的笑容 好美」、「請問要吃什麼才能變這麼漂亮」、「第三張超級美！」、「我今天也在枋山」、「第二張和第三張漂亮，彷彿小悦在我面前微笑，心裡暖暖的」、「可愛到流鼻血」、「清甜」、「不多說了 可愛死了」、「好漂亮啊」、「夏威夷悅」、「悅來悅美」，破1.7萬讚。

兩年前台灣高校生論壇Meteor曾舉辦「惹不起的高校少女」票選活動，當時由就讀景美女中，長相清純可愛的許悅，以破7,000高票打敗各校美女，奪下冠軍寶座。許悅的夢想是當一名演員，高中時為了能朝自己夢想前進，她也加入了戲劇社，過去她曾在貼文提到：「多麼慶幸的是加入了戲劇社，也是我到現在唯一最投入付出、最重視的一件事。」而目前的許悅也正朝自己夢想努力前進，期許未來能夠站上大舞台。