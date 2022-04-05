一名駕駛在路上試車蛇行，豈料，回到加油站前卻一個不注意直接撞上鐵柱。（翻攝自爆料公社）

一名駕駛在路上試車蛇行，豈料，回到加油站前卻一個不注意直接撞上鐵柱。（翻攝自爆料公社）

某加油站旁，有名車主駕駛著日系轎車，該車起步發出「澎湃」的聲音，又以「大8字型」在馬路上蛇行，就在車主要回到加油站時，疑似被路旁招牌擋住視線，該車便直接撞上加油站旁「粗壯的」柱子，只見該車噴出煙塵，並且車頭板金凹陷；網友見影片笑翻「板金硬度測試失敗」、「錢噴的聲音」。

臉書社團「爆料公社」分享一則文章，並有1部18秒影片；從影片中可見一輛日系轎車，以及拍攝者旁邊就是加油站，該車駕駛起步時發出「澎湃」的排氣管聲音，駕駛在道路上突然一個急左轉彎後加速，又在不遠處回頭進行一個「繞大8字型」的方式行駛，該車也讓輪胎摩擦路面發出「吱吱」聲音，就在進入加油站時，疑似被加油站路旁招牌擋住視線，該車迎面撞上加油站旁的柱子，這輛日系轎車，車頭瞬間噴煙塵，引擎蓋板金凹陷。

影片一出，網友紛紛表示「結局沒讓我失望」、「板金硬度測試失敗」、「電線杆比車兇」、「不撞到，不甘願，的概念喔」、「這一撞彷佛聽到錢噴了的聲音」、「這才是我期待的結局」、「車主真的好幽默風趣」、「是時候展現真正的技術了」。