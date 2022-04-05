全台疫情持續延燒，5日本土再創新高飆216例，台中市新增5例個案。市長盧秀燕表示，18歲確診的男高中生已接種2劑BNT疫苗，4月2日北上與「北部確診者酒吧」足跡重疊，4日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀後，居家快篩陽性，便前往醫院採檢確診。

衛生局長曾梓展表示，該名男高中生Ct值僅10.8、病毒量超高，不過目前能確認其感染途徑為連假期間前往北部遊玩；學校和班級較無風險，目前暫無停班停課的必要。

中市府公布疫調，案24183曾於3月26日到過梧棲敬拜教會、東京綜合保齡球館，隔天更到大肚雅比斯教會、大雅雅環保齡球館；案23870則於2日到過豐原新惠生醫院。環保局強調，確診者足跡皆已清消完成。

豐原新惠生醫院說，該個案並非新冠肺炎症狀就醫，院方已對環境大消毒，並立即對當天上班30名同仁快篩，6名密切接觸者做PCR檢測結果為「全部陰性」，請民眾安心就診。雅環保齡球館說，接到通知後，昨日已全面清消過一次，館內工作人員快篩全數陰性。

衛生局強調，如有足跡重疊或有症狀，盡快到台中市社區快篩站篩檢，原開放至6日的社區快篩站加開至8日，民眾可多加利用。

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