玉山國小學童賞螢兼上生態課。(玉山國小提供／劉秀芬台南傳真)

位於台南市南化區關山里的大光廊、出火仔及三縣界，因地區偏遠、交通不便，是台南的賞螢火蟲祕境，清明節時已經有遊客至三縣界賞螢，關山社區發展協會理事張興發說，今年林地水氣溼氣重，螢況比去年好，預估下星期會大爆發。

關山里瑞峰國小師生20年前戶外教學時，在「大出火」附近意外發現螢火蟲，發展成生態課程。張興發說，南化關山社區發展協會自2005年也推出賞螢活動，當地已退休的瑞峰國小教導主任林瑞崑是幕後重要推手，目前仍擔任導覽志工，協助解說。

張興發說，社區志工為了提供解說服務，除了去上螢火蟲環境與生態課程，為了維護螢火蟲棲地，志工定期以人工割草方式清理道路環境，因為山區道路狹小，山路崎嶇，志工也組成車隊，提供接送導覽服務。

由於近年來關山賞螢祕境已漸由遊客所知，較容易到達的大光廊，環境較易受人為因素干擾，去年因乾旱，螢況不好；今年棲地也未完全復原，螢況不復往年。出火仔則因路況不佳，社區今年也沒去除草、維護環境，遊客勿強行前往。

張興發說，離關山賞螢集合地點50分鐘車程的三縣界，今年因雨水足，目前螢況有往年大爆發時的5成，清明連假已有遊客前往賞螢。玉山國小學童也在連假首日在前往賞螢，雖然當天霧氣重，螢火蟲不容易拍得美，但小朋友們都還是很高興。

張興發提醒遊客，三縣界路程遠、路小崎嶇，遊客勿貿然開車上山，以免車子底盤卡到，還是請社區代為安排上山賞螢比較安全。