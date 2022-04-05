40歲還是一尾活龍！中職生涯勝投王「嘟嘟」潘威倫今以精簡的65球對味全龍先發7局，僅被敲出零星2安，沒有失分，率領統一獅主場4比0拿下本季首勝，也是潘威倫中職生涯第147勝，距離首位「150勝俱樂部」成員只差3場。

潘威倫上次在中職先發7局無失分奪勝，已是2017年9月17日對富邦悍將之戰，這次拿下堆高中職紀錄的1勝，則已是40歲又31天。中職過去在40歲之後先發登板的本土投手，只有郭源治、蔡旭峰與陽介仁等3人。

統一獅洋炮羅薩（右）在6局下敲出奠定勝局的3分全壘打。（統一獅提供）

嘟嘟此役與24歲龍隊右投郭郁政在前4局上演投手戰，兩人均未失分。5局下獅隊由洋炮羅薩率先敲出二壘打，並在施冠宇安打護送下先馳得點，6下再趁郭郁政退場猛攻龍隊牛棚，兩出局後連敲兩安，並由羅薩轟出3分全壘打，4分領先對潘威倫奪勝已經游刃有餘。

統一獅中止跨季5連敗與對戰味全龍的5連敗，奪勝功臣除了潘威倫，敲出中職生涯首轟的羅薩也功不可沒。郭郁政先發5局僅讓獅隊敲出3安、失1分，承擔此役敗投。