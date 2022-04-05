2022新竹市兒童藝術節─風的運動場5日閉幕，開園3天共迎來近21萬人次遊客。（陳育賢攝）

2022新竹市兒童藝術節─風的運動場5日閉幕，開園3天共迎來近21萬人次遊客，市長林智堅下午參加閉幕式回顧7年來兒藝節點滴，他感性的說，這自己是擔任市長最後1次主持了，心中滿是不捨，有信心未來由好的市長繼續帶領，讓新竹市的孩子有愉快的童年。

今天的兒藝節閉幕式，由FOCA福爾摩沙馬戲團員帶領小小孩扮裝進場，呈現兒藝節經典主題，包括2016伊索動物園動物裝、2017及2019征服天空小飛官、2018溼地國小螃蟹及探險員至2022宇宙小小太空人。

林智堅在閉幕式上，則是帶領一級局處長上台鞠躬揮手，眼角閃淚光，他感謝市府同仁與志工的努力，讓風的運動場成為新竹最具品牌的兒童節活動。

他表示，新竹市兒童藝術節如同自己的孩子，從0歲養到7歲，每年辦大型戶外活動考驗非常多，其中安全最重要，小朋友玩得安全盡興、父母才能放心，每年看到數萬名孩子的笑容，為孩子帶來快樂，就是活動年年舉辦最大的動力與收穫。

他說，這兩年面臨疫情衝擊，讓人更珍惜全家人能一起走到戶外參與活動，這幾年新竹市的改變有目共睹，透過設計力導入公共建設翻轉城市，左岸過去是雜草叢生的高灘地，透過中央支持改造環境，藉由舉辦活動軟硬兼施，讓外縣市朋友進到這座城市，看見新竹市的改變。

每年兒藝節都面臨不同挑戰，今年挑戰更是大，老天爺疼惜台灣帶來豐沛雨水，讓台灣免於乾旱之苦，不過連日大雨讓場地變溼滑泥濘，全體同仁總動員，在短短不到48小時，現場鋪上600塊木棧板與級配碎石，只為讓孩子及家長們安心玩樂，盼未來風的運動場持續擴大舉辦，陪伴全台孩子們一起成長。

最後，他也感謝1200位志工夥伴參與，許多人連續6年在兒藝節服務，志工成員更跨越3個世代，年紀最小只有15歲、最長超過80歲，身上穿著粉色背心，臉上雖掛著口罩，仍隱約能從上揚眼角感受到笑容，讓大小朋友們感受到新竹人濃濃的人情味。

文化局長張馨之指出，雖然連假前兩日因與取消開園，但為期3日的兒藝節共迎來全台近21萬人次參與，首創遊具「魔幻綠星球」草地鏡面迷宮佔地近500平方公尺、由140面鏡子打造，彷彿進入外星奇幻世界，成為大小朋友排隊首選項目之一。