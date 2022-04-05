打龜號衝了！溪州私人飛行場飆風 百公尺加速震耳欲聾嗨爆

廖老大與杰尼龜世紀之戰明（6）在台中風車大道舉辦，打龜號今仍在彰濱工業區做最後測試，廖老大說場地所在的高美濕地有「側風」，不確定是助力或阻力「就看老天爺幫不幫忙」，強調15日以前若真的沒破對方8.93秒紀錄，就會捐出1百萬；明天風車大道將在9點封路，賽前會做第1次測試，之後三次取最好紀錄。

明天（6）打龜號就要正式上陣比賽，據《三立新聞》報導，廖老大今仍帶著團隊到彰濱工業區做修改測試、做最後的微調，不過測試場地並非比賽的高美濕地，高美濕地有較多的「側風」，廖老大則說這也是第一次遇到側風，不確定是助力或阻力，希望老天爺能幫忙，強調還是很有保握能突破杰尼龜的8.93秒成績紀錄。

廖老大帶著團隊試車並再做調整，受訪提到在租借場地上遇到不少瓶頸，「感受了很熱情的台灣人，也感受了很冷暖的政治」。（翻攝自廖老大臉書）

廖老大強調，如果明天沒有破亞洲紀錄，15日以前沒有破杰尼龜紀錄，一定會履行承諾捐出100萬給紅十字會，而團隊仍會繼續做車子調整，2個月內誓言打破亞洲紀錄，並放眼6個月內打破世界紀錄，讓全世界都看到台灣汽車工業的厲害；而至於杰尼龜若輸了會不會捐款，廖老大則說「那是他的誠信問題」。

這場賽事起於大陸網紅「HG杰爺」嗆台灣沒快車，廖志賢為此斥資500萬元打造「打龜號」， 3月17日在彰化進行0到100公尺直線加速測試，跑出2.16秒。原本測試場地打算商借麗寶賽車場，但廖的團隊認為該處不太適合，立法委員莊競程說，獲悉此事後及邀集台中市議員江肇國、曾朝榮會勘，並連繫交通部及台中港務公司，終於在3月30日獲得對方發函同意租借台中港環港北路（風車大道），將於4月6日進行0至400公尺賽車直線加速拍攝。