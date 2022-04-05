國民黨台北市議員羅智強原要宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫來電勸退。名嘴李正皓4日受訪直言，朱在桃園不辦初選，要喬掉羅，最直接的影響有3個，國民黨年底選戰可能拿不回桃園；若現在僵局沒妥善處理，桃園地方派系會對朱反彈；羅若最後被逼退，黨內團體「戰鬥藍」因而反彈的話，年底組織票、空戰票將減少，對朱而言得不償失。

李正皓4日接受媒體訪問時表示，整個桃園藍營現在是分3方人馬。第一方人馬是立委呂玉玲，背後是桃園議長邱奕勝力挺，第二方人馬是國民黨中央屬意的立委魯明哲、萬美玲，第三方人馬則是「戰鬥藍」的羅智強。

李正皓說，以呂玉玲而言，她丈夫是桃園老議員陳萬得，其家族跟議長互動非常深，如果派出呂玉玲的話，至少國民黨在基層組織經營這塊是很紮實的，但美中不足的是呂的知名度不太夠。魯明哲和萬美玲則是在基層組織和形象上，都取得比較平衡的狀態。而羅智強加入戰局後，就變成會打破現有的平衡。

李正皓也直言，近日有消息傳出，黨中央有跟羅智強溝通過，但沒有成功，搞到最後用罵的，這樣的狀況傳出來，其實對國民黨是有傷的，因為內容很難聽。他進一步指出，國民黨在桃園的局面原本是大好的，可是若逐漸因為內鬥的關係，導致原本的優勢消失掉，會直接影響年底選情，最壞的情況是沒拿回桃園，那對朱立倫而言，當然會造成重傷。

其次，則是會讓桃園地方派系對朱立倫感到反彈；若「戰鬥藍」因為羅智強被鬥也反彈的話，朱立倫年底的組織票、空戰票將會減少，對朱而言是得不償失的。

李正皓坦言，朱立倫現在執意不辦初選，認為辦初選會造成分裂，「但現在擺著什麼都不幹，那分裂不是更嚴重嗎？」他自己真的不太理解，國民黨高層為何這麼排斥辦初選？