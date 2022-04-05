國內今(5)日一口氣新增216例本土個案，再創今年新高，面對本土疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心今天表示，未來若單日超過1500人確診，將啟動在家隔離措施，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇則揭現實面急呼，以台灣的居住條件，「一人一戶」是不可能的。

本土+216飆新高！分布12縣市 新北91例最多

本土疫情升溫，為避免輕症病患大量送至醫院隔離，指揮中心今天要求各地方政府，應整備至少50間的加強型防疫旅館，收治輕症病患，指揮官陳時中並指出，以目前收治量能評估，台灣單日最高可承受1500人確診，一旦超過這個數字就要啟動在家隔離。

消息一出，姜冠宇在粉專分析，台灣人口稠密，大多數的家庭都沒有兩戶以上的房子，就算有一戶，也未必有兩個以上的廁所可以使用，因此認為輕症居家自我照顧「一人一戶」是不可能的，並呼籲政府應提前教導民眾如何照護確診家人的SOP。

對於有人質疑，疫情已經持續兩年，怎麼會還不知道要怎麼照顧病人，他則舉列一些安寧病房，即便家人出院時都，都交代過要怎麼做，但仍常接到電話來問該怎麼辦。姜冠宇強調，居家照護勢必還是要分艙分流，才能避免社區重複感染，至於實際要怎麼做，建議指揮中心和政府相關衛生單位可以做手冊給民眾。