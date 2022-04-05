阿妹今晚繼續在小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）的「ASMR世界巡迴演唱會」台北場休息一天後，今（5日）第4場唱完〈偏執面〉，阿妹開口打招呼精神十足：「昨天休息1天，你們有沒有試過連3天很嗨，然後隔天全身痛、腰酸背痛，我早上爬不起來，但知道你們都會到，所以我非常有力量，你們就是能讓我再往前衝。」透露還沒登台前腳傷很痛，上了台看到大家就忘了。

阿妹相隔7年回歸，心疼歌迷「如果有小孩都念小學了」，也擔心大家有沒有謹慎防疫，「疫情期間開演唱會我們都很緊張，但又很想大家來到現場，很盡情、很開心地回去，所以口罩要戴好，保護自己也保護別人，要戴好、好嗎？謝謝你們」，並感謝大家忍受戴口罩的不舒服感，「大家都說戴久了會溼溼的，上半部是眼淚，下半是口水及呼出的氣」。

阿妹昨停唱一天徹底休息，特地上社群認真看大家的觀後感，看到吳慷仁「2秒落淚」的發文，阿妹幽默留言「下次有拍哭戲我現場唱給你聽」；此外，阿妹也針對腳傷做針灸舒緩，因此今下午彩排時走起路來一拐一拐；這套巡演後段，阿妹每天會挑2首情歌獻唱，經紀人陳鎮川笑稱這個段落堪稱「團隊許願橋段」，演唱會籌備時先從團隊許願的歌單裡挑出10首，每一首都練完、準備好，阿妹還開玩笑問樂手們「會不會覺得為什麼要練這麼多歌」？陳鎮川建議大家如果有遺珠之憾可以到版上留言，「阿妹真的會看」。