美國戰略司令部司令理查德德（Charles Richard）5日在一個閉門聽證會前，向國會議員表示，中國的戰略武器和核武庫正在驚人擴張，對美國來說，風險是急速升級。美軍太平洋艦隊司令帕帕羅（Sam Paparo）則表示，很難預測解放軍何時攻台。

港媒引述外電報導，出席眾議院閉門會議前，在眾議院國防撥款委員會網站，發布書面證詞，屢指中國去年7月首次試驗洲際彈道飛彈發射的極音速滑翔飛行器，，飛行了超過100分鐘4萬公里，是一項「對戰略穩定具有嚴重影響的技術成就」。美媒稱，這是至今美國對中國試射極音速飛彈最詳細的描述。

東網報導，理查德指出，中國正大力投資用於全球打擊的極音速和導能武器，以及反衛星、反飛彈和反無人機等能力，並正在西部推進核飛彈場建設，每個有約120個發射井。他相信中國和俄羅斯都有能力單方面隨時隨地把衝突升級，美方不能再假設相關風險永遠都低。

朝鮮半島局勢方面，理查德指北韓先前試射的洲際彈道飛彈，顯示該國有意繼續發展飛彈威脅，並擁有大量戰區飛彈。他重申美國對兩個盟友日本和南韓的「延伸威懾」防衛承諾，並支持美國國防部與地區夥伴降低區內軍事緊張，透過外交途徑達到半島無核化。

另外，美軍太平洋艦隊司令帕帕羅4日在華盛頓向來自印太國家的駐美記者透露，很難預測解放軍何時攻台，牽涉太多複雜因素，必須長期保持警覺。他認為，大陸勢必從俄烏衝突借鏡學習，美國履行防衛台灣、挺台加強自衛能力的承諾不能鬆懈；又指台海一旦爆發戰爭，台灣必須把自己變成難以鎖定的動態軍隊，必要時出動整個社會作戰。