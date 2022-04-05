剛滿18歲的越南網紅Vu Thi Khanh Huyen（武氏慶玄），外型不但甜美可愛，還擅長使用網路行銷自己，TikTok擁有破770萬粉絲，人氣相當火紅。近日，她出席公開活動，被拍下無濾鏡的真實樣貌，網友的反應兩極化，掀起熱議。

武氏慶玄2004年出生於越南峴港市，15歲開始經營TikTok，常常PO跳舞、搞笑和穿搭等短片，憑著亮眼的外型和討喜的個性逐漸走紅，短短3年就累積高達770多萬粉絲，成為當地人氣極旺的TikToker，IG也有95.7萬粉絲，聲量不容小覷。

武氏慶玄在TikTok擁有超過770萬網友追蹤。（圖／TikTok＠vtkh2004）

武氏慶玄無P顏值曝光，正負評價兩極。（圖／TikTok＠saoteen.net）

武氏慶玄上月受邀參加公開的時尚活動，立即吸引現場觀眾搶拍，畫面中，她身穿白色馬甲式小洋裝，拎著同色手拿包，腳踩纏繞式高跟涼鞋，即便沒有濾鏡的修飾，身材曲線一樣沒太大落差，讓許多網友驚嘆：「我覺得很漂亮，都快被相機淹沒了」。

不過也有網友抱持相反的意見，失望地留言：「你和tik tok長得太不一樣了」、「為什麼臉看起來那麼胖」、「現實生活雖然很可愛，但看起來更老」、「好赤裸」、「不如 tiktok影片漂亮」、「修太多了，真的差很多」，甚至認為武氏慶玄的妝容和服裝不夠一致，如果改變打扮風格會更上鏡。