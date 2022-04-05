奧客慣用手法？1名速食店員工爆料，他日前遇到1名大媽要求將已經吃一半的薯條「重炸加熱」，但他回覆食物已沾到口水，回鍋炸會毀了整鍋油，沒想到大媽竟當場暴怒說「『別人家的都可以』，為什麼你們這裡就不行」，讓他傻眼怒說「天啊！哪位老闆可以這樣子做的，不要嚇人好嗎？」

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他在速食店餐廳工作，日前竟遇到1名大媽拿了1盒已吃掉一大半的薯條要求「再炸一下加熱」，他則委婉地拒絕說因為上頭已經有對方的口水，回鍋炸得話整鍋油就會沾到對方口水，就無法再使用了，沒想到該大媽接下的反應更讓他傻眼。

速食店員工說日前遇到大媽要求將吃一半的薯條「重炸加熱」，他回覆食物已經沾到口水，回鍋炸會毀了整鍋油，沒想到大媽竟當場暴怒說「別人家的都可以」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說，該大媽之後跟他說「別人家的都可以，為什麼你們這裡就不行」，他後來分享此事怒罵「天啊！那位老闆可以這樣子做的，不要嚇人好嗎？」

其他網友紛紛留言「請她『去別人家』弄啦」、「奧客都這樣 ，其實不一定真的有那家的存在」、「其實根本沒有好嗎，大媽老招了，你就要她說出來，你去檢舉食安」、「這位大媽，請妳再重新詳細說一遍，讓我錄音存檔，告死那家店，我肯定幫妳重炸」、「哪間可以啊？太嚇人」、「聽她在唬爛，之前在數字超商常常遇到這種大媽」。