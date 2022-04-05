祈錦鈅之前曾捲入謝和弦及莉婭夫妻的風波中，因一句「我一個人住，多晚過來都可以」掀起小三爭議，還跟居中斡旋的AV導演圤智雨互嗆；近日風波暫息擺脫紛紛擾擾，她也繼續在社群網站分享日常美照。祈錦鈅今(5)日以煥然一新短髮造型亮相，雪白低胸上衣快包不住她的爆UU好身材；但她不只分享噴鼻血火辣美照，還發長文大談「謠言最可怕之處」，形容像「掃了自己的墓」，所幸心情隨著天氣已變得晴朗。

祈錦鈅今(5)日在IG發美照及長文，畫面中她以難得的短髮造型亮相，不知是假髮或為轉換心情剪掉長髮，細肩帶雪白上衣包覆她的雄偉UU，但好身材仍呼之欲出，祈錦鈅仰起下巴帶點自信及釋然，講述她這些日子以來的感想：「謠言最可怕的一點，是它像是瘟疫、病毒，散播地毫無痕跡，知道源頭也無法自證清白。有時候，甚至不知道源頭，也不知道內容，至少以我的經驗，我常常是最後一個知道的。也有許多是自以為的『不讓你難堪、難看，藏著他們覺得是真相的假象。』更說不定那些謠言根本來自於你不認識、或根本不認識你的人。甚至是一面之緣的外在臆想。」

她感慨：「你沒辦法拉著因為謠言對你有看法的同事、朋友、同學說“我不是謠傳裡那樣的，你聽我解釋。”看起來會越描越黑，所以曾受過霸凌的我，說真的，後來越來愈封閉。看起來交友廣泛，實際上卻都是點頭之交。不是故意的，只是害怕。可是也因為真正親近我認識我的人不多，所以或許謠言散開時，能夠真正認識我知道我是怎樣的人，就是寥寥無幾」；且讓她意外的是：「但是親近的人自認為知道了什麼不為人知的『秘密』站在道德的至高點上無視你平時的相處，去相信那些其實根本不認識面前的當事人 所說的話，這真的讓我很意外。」

祈錦鈅其實想幫自己澄清：「我並不害怕陌生人因為無法求證而只能以訛傳訛，正確來說只要有人問我，我都很願意一而再再而三不厭其煩的解釋說明，有時候甚至可以附上證據。我會說：謝謝你願意來詢問我發生什麼事情。問過的人都知道，歡迎留言為我作證。」但最近她卻遭遇悲劇打擊：「昨天，我發現自己身邊深深重視的人，是因為相信外人在沒有攤牌確認，並選擇離去的時候，這一刻我覺得我是失敗的！」

她自述從小就不斷躺著中槍，表示：「我一直告訴自己不要在意清者自清，所以一直以來我有點放棄像宣傳一樣的解釋，因為那太鬧騰、也太影響更多人的情緒。自己的生活都忙的不可開交了，我相信大部分人更沒有興趣了解那又臭又長的東西」。

祈錦鈅形容像「掃了自己的墓」說：「今天放晴了，我自己的心也是，謝謝所有在我身邊的人，也謝謝離開的人，讓我看清了你，和你有多不值得我曾經的掏心掏肺，和真心毫無保留的對待。清明節快樂，今天我掃了自己的墓，看著又一具自己千瘡百孔的屍體跌了上去，真有趣；別人踩著他人的屍體向上爬，我卻是踩著自己的屍體，並重生。這一次，敬那個過去太快投入一切去相信別人的自己。」留言區不少網友刷愛心讚她短髮超美，也很多人給予同理心的安慰：「沒事的我也經歷很多，把自己顧好心情最重要，在那邊弄我們的人最後都是會有報應的」、「放心，愛妳的人會陸續到來」，9小時破1.2萬讚。