烏克蘭發現基輔西北地區的小鎮布查（Bucha）鎮有數百平民曝屍街頭，澤倫斯基指控俄軍種族滅絕，犯下戰爭罪，同時也呼籲西方對俄羅斯施以更嚴厲的制裁。不過CNN記者卻說，西方已經無計可施，無論是什麼樣的制裁懲罰，普丁都無動於衷，且也無法挽救烏克蘭民眾的生命。

CNN資深記者科林森（Stephen Collinson）專文指出，西方在外交、經濟、文化和體育等各層面的空前嚴厲制裁，已經無法影響普丁，因為普丁的政治地位十分安全，他絲毫不擔心被貼上戰犯的標籤，除非是發生重大政治變革，否則他受審的可能性微乎其微。

面對烏克蘭軍隊頑強抵抗，普丁似乎能夠接受俄軍的巨大損失，且也願意承受因入侵所帶來的制裁懲罰，即便這確實對俄羅斯經濟和寡頭帶來嚴重的衝擊，但作為威懾的工具，明顯沒有效果。

除此之外，俄羅斯擁有全球最大的核軍火庫，西方不願冒著與俄羅斯發生災難性衝突的風險，冒險直接干預烏克蘭，如設立禁飛區拯救平民，而普丁也深知這一點；從外界看來，這場戰爭對俄羅斯是場從軍事、外交，再到經濟的多重災難，但普丁的目的僅是盡可能摧毀烏克蘭，只為在官媒上塑造一場勝利，讓自己成為繼希特勒和史達林之後，「21世紀無法被嚇倒的獨裁者」。

因此從很多方面來看，普丁和西方在玩一場「不對稱的遊戲」，西方的制裁是基於俄羅斯利益與侷限的邏輯看法，但對普丁卻不盡然。

布查鎮的慘況引發俄軍潛在戰爭罪疑慮，各方試著建立正式機制，以追究普丁及其追隨者的責任，但在現有的國際體系下，會使制定享有全球合法性的機制更加複雜，例如俄羅斯會在聯合國安理會投下反對票等企圖。

另外，歐盟制定新的制裁措施，也可能對俄羅斯造成嚴重打擊，不過考慮到能源短缺和通膨等考量，即便法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已經表態支持禁止俄羅斯煤炭、石油進口，但如德國等歐洲大國是否會跟進支持，仍有很大的不確定性。

就短期而言，可以看到兩個問題，普丁是否還會受西方施壓影響？而在此之前，還會有多少烏克蘭平民死亡？