19世紀英國生物學家達爾文(Charles Darwin)可謂家喻戶曉，他生前的兩本記述生物演化論草稿的筆記本，長久以來一直是劍橋大學圖書館的「鎮館之寶」，它在2000年神秘失蹤，一直被校方引以為憾。然而，失蹤22年的達爾文筆記本卻在最近被神秘地送回了劍橋大學，可喜可賀。

BBC報導，這2本皮革封面的筆記，既是達爾文的遺物，又是演化論的最初草稿，雖然報導稱「至少數百萬英鎊」，但絕對不止，說是「無價之寶」可能更為貼切。手稿在2000年11月，被取出拍照，卻在2個月後遺失了！最初，圖書館方以為是不小心把手稿收納到錯誤位置，畢竟劍大圖書館有超過1000萬本書籍、地圖和手稿。

但是無論怎麼館內搜索，筆記本始終沒有找到，劍大圖書管理長傑西卡•加德納博士(Dr Jessica Gardner)不得不報警，並通知了國際刑警組織。

神秘客X所送還的達爾文筆記本，粉紅紙袋裡裝著牛皮紙信封，上頭寫著「圖書館員，復活節快樂。X」(圖/劍橋大學圖書館)

原本以為就這樣失去了，但是卻在今年3月9日出現反轉，當天加納德博士在辦公室外的圖書館公共區域的地板上，看到一個粉紅色紙袋，她打開一看發現是一個牛皮紙袋，封面寫著「圖書管理員，復活節快樂。 X」 X就是神秘人的署名，而裡面裝著一個藍色盒子。

加納德博士看到盒子就大概略知一二，因為那就是當年裝筆記本的保存盒，但為了安全起見，加納德博士沒有當場拆盒，而是選擇報警。警方花了5天的查驗，確定一切安全後才打開盒子，撕開保鮮膜、檢查筆記本並確認它們是真實的，加納德表示「現在回想起來，這真是令人煎熬的五天。」

藍色盒子裝著被塑膠膜封好的達爾文筆記。(圖/劍橋大學圖書館)

達爾文的筆記本，是他在1830年代後期，從加拉帕戈斯群島返回後開始思考演化論時所記述。他在其中一頁紙上，畫了一張細長的樹狀圖，將各種物種列在其中，這在被日後被稱為「生命樹」，是進化論的一個具體表現法，不過此時離達爾文發表《物種起源》，還需要再等上20多年。

鑑定專家檢查了歸還的手稿，認定就是真貨，比如達爾文在筆記本中使用了不同類型的墨水。在生命樹頁面上，既有棕色墨水，也有灰色墨水。這種變化很難偽造。另外，筆記的鉸鏈之處還有脫落的微小銅屑，紙張類型也是19世紀時期的紙張。

至於這22年來，筆記本在誰的手上？還真沒太多證據，因為歸還的地方剛好沒有監控攝影機，警方只能調閱圖書館大樓其他地方的監控錄像，可能可以找到可疑者。

劍橋郡警方表示：「我們對筆記者遺失的調查仍在進行中，再再次呼籲任何了解此案信息的人與我們聯繫。」