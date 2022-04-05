桃猿主場開幕戰，啦啦隊樂天女孩賽前以舞蹈炒熱氣氛。（陳麒全攝）

中職今年最晚亮相的樂天桃猿，今在冠名後的「樂天桃園棒球場」上演開幕戰，6局下靠8棒游擊手林承飛在滿壘時揮出清光壘包的3分打點二壘打，攻下6分奠定勝局，最終以8比2擊敗中信兄弟，在11276名觀眾面前開出紅盤，林承飛也榮膺單場MVP。

「很高興能在主場開幕戰取勝，球員都很專注並享受比賽過程，希望繼續下去。」樂天此役以11支安打攻下8分，教頭曾豪駒稱讚打擊狀況是熱身賽以來最好的一役，「尤其後段棒次能夠串連，才能在第6局拉開比數。」

樂天潛水艇右投黃子鵬前5局沒讓兄弟越雷池一步，也讓球隊保持2比0領先，未料6上遭遇亂流，先讓陳子豪轟出陽春炮，再被敲出兩安追平比數。所幸下半局打擊就還以顏色，特別是在無人出局一、二壘有人的情況下，7棒成晉在執行短打戰術時，以漂亮「收打」揮出右外野安打，攻占滿壘成為致勝大局關鍵。

林承飛也沒辜負成晉做球，逮住中信兄弟官大元的紅中速球，一棒揮出直擊中外野全壘打牆的二壘打，清空壘包，接著陳晨威補上右外野三壘打，林立則從右投吳哲源手中轟出421呎的左外野兩分炮，勝負就此底定。樂天桃猿第2任投手賴鴻誠中繼1局無失分奪勝，中信兄弟第2任投手彭識穎則承擔敗投。