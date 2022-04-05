美國貿易代表戴琪最新5日表示，美國正尋求重新調整與中國之間的商業關係，而不是與中國貿易分離（trade divorce）。人在新加坡接受彭博訪問時的戴琪，被問到中美關係緊張是否可能導致脫鉤，她回應指出，美國的政策專注於在全球經濟進行調整，包括解決供應鏈缺乏可見性、問責制和多樣性的問題，並稱這些問題導致近年來出現供應鏈受到干擾情況。

根據新加坡《聯合早報》引述戴琪說，專注於嘗試要改變的事項，這些變化並非停止貿易或貿易分離，而是為貿易帶來改革並提供更具戰略性的方法。

但戴琪的言談中，幾乎沒有提供關於處理對華事務的細節，只是說貿易代表辦公室正在尋求「為我們的經濟參與者創造動力，以確保這種關係是平衡的、公平的。」

戴琪上週在美國國會聽證會上表示，與中國之間的討論變得非常困難，並指中國存在反競爭行為，美國需要新工具來應對。她認為是時候不再去想改變中國的行為，而是專注於重建美國的工業製造基地，並在國內進行投資，以便與中國抗衡。